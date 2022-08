Faltan insumos contra COVID en escuelas con población indígena de Papantla: Diputado

El diputado por el Distrito VI de Papantla, Bonifacio Castillo Cruz, afirmó que urgen insumos contra el COVID-19 en planteles educativos de comunidades con población indígena que pueden estar expuestas a un brote de contagios.El legislador morenista, quien preside la Comisión de Asuntos Indígenas, señaló que en los 9 municipios que integran su Distrito ha pobladores que a veces no tienen para comer o para comprar un lápiz, “mucho menos para un cubrebocas”:“Desafortunadamente a veces ‘ni para lápiz, ni para cuadernos’; lo digo por experiencia (…), menos para un cubrebocas. Muchas veces no hay para el desayuno y no porque no haya riqueza o porque la gente no trabaje sino porque no hay forma de cómo comercializar por la falta de caminos, vías de comunicación, de centros de salud, de maestros capacitados”, expresó.Agregó que es necesario que la Secretaría de Salud e incluso la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) faciliten la ayuda para evitar una nueva ola de contagios del virus.Reiteró que en los municipios de la Sierra del Totonacapan viven familias indígenas que sufren incluso por comprar un lápiz, y que ante la pandemia no están en posibilidades de comprar cubrebocas para su protección.Hay que recordar que el secretario de Salud, Gerardo Díaz, hizo un llamado a las escuelas y padres de familia para mantener el uso del cubrebocas durante el regreso a clases.