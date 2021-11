Faltan más centros asistenciales para adultos mayores en Xalapa: Alcalde

Con la inauguración de los Centros Asistenciales Casa de Día “Leona Vicario”, en la colonia Jardines de Xalapa y “Huehuecalli”, en la Unidad Habitacional Xalapa 2000, se atiende el rezago en la atención a las personas adultas mayores que viven en la Capital, afirmó el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, aunque reconoció que estas acciones no son suficientes.Y es que expuso que cada día van a ser más necesarios estos espacios porque la población está envejeciendo y demanda contar con estas instalaciones públicas.“Sin duda, cada día va a ser más necesario contar con este tipo de espacios, hay que decir que aunque ya tenemos estos nuevos espacios son todavía insuficientes, cada día hay más población adulta mayor que requiere el apoyo de instalaciones públicas”, expresó.Rodríguez Herrero acotó que se debe insistir en infraestructura gubernamental de este tipo, ya que si bien hay lugares privados para atender a los adultos mayores, éstos cuestan dinero y no todas las familias tienen recursos para costearlos.“Este es un espacio público, un espacio gratuito para la gente que no tiene recursos pueda contar con este apoyo. En nuestro país, como en otras partes del mundo, es mayor el peso de la población adulta mayor, por eso es tan importante contar cada día con más instalaciones de este tipo”, dijo.Además, detalló que ambas casas ofrecerán a los adultos mayores un espacio de cuidado, por lo que permanecerán abiertas todo el día para recibirlos.Además, acotó que en los próximos días se va a abrir otro espacio en Lomas Verdes pero será una casa albergue para niñas y adolescentes.“Así como actualmente tenemos la Aldea Meced, donde se atienden a niños y adolescentes varones, ésta va a ser una casa para mujeres. Son espacios que ha creado el Ayuntamiento para ofrecer apoyo a la comunidad, para que cuenten con más espacios, más equipamientos para apoyar a las familias”, dijo.