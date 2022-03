Faltan más policías por detener; les imputan desapariciones en Coatzacoalcos

Son 25 y no solo 11 los policías estatales en activo involucrados en la desaparición forzada de por lo menos cuatro personas en Coatzacoalcos durante el año 2015, reveló la representante del Colectivo “Madres en búsqueda Coatzacoalcos”, Lenit Enríquez Orozco.Precisó que el caso se refiere al operativo de seguridad “Blindaje Coatzacoalcos” implementado durante el duartismo y entre los desaparecidos se encuentran José Manuel Pérez Cruz, Jhonit Enríquez Orozco, Héctor Manuel Facundo Ramos y Eliaquim Alvarado Villefuerte.Al exigir a las autoridades que realicen todos los actos necesarios para judicializar la captura de los uniformados, la activista lamentó que sea hasta hoy cuando se lograra la detención en la academia policial de El Lencero, luego de casi 7 años, pues recordó que alguno de los servidores públicos pudo haber estado a su lado durante las búsquedas.“Son 25 policías los que están involucrados en este caso, esos policías estaban activos, aun todavía en el Estado trabajando incluso con nosotros, ustedes saben que nosotros estábamos haciendo búsqueda de desaparecidos y esos mismos policías quizá eran los mismos con los que habíamos estado trabajando este tiempo”, dijo.Hizo hincapié en que la demanda de los familiares de los desaparecidos es que se lleve a cabo un proceso justo y que eso permita dar con su paradero, pues a siete años de los hechos aún no los encuentran.“Son policías quienes fueron estuvieron en ese momento creados para protegernos como ciudadanos y ahora esos ciudadanos tiene desaparecido a mi hermano. Tengo más de seis años buscándolo, no sé donde están, necesito que ellos digan en dónde, qué fue lo que hicieron y por qué se lo hicieron”, dijo.Agregó que cuando los familiares empezaron a protestar por la desaparición de personas nadie les creía y hoy confían en que haya justicia.