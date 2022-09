Faltan unos 3 mil microempresarios de pagar créditos de SEDECOP

Al menos 3 mil microempresarios que recibieron créditos de 10 mil pesos de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP) para enfrentar la pandemia de COVID-19, no los han pagados, por lo que estos deudores serán "boletinados”, lo que les impedirá acceder a programas sociales."Están vencidos unos 3 mil créditos, el 30 por ciento y hay un aval. Se atenderá todo el proceso. Se cubrirá todo el proceso con el deudor o con el aval. Si no pagan se van a boletines y no podrán acceder a ningún programa social”, comentó el titular de la dependencia, Enrique Nachón García.Luego de encabezar la guardia de honor ante el monumento de Miguel Hidalgo y Costilla en el parque de Los Berros, sostuvo que sólo el 20 por ciento de los 10 mil préstamos entregados con recursos del Fondo del Futuro durante el confinamiento, han cumplido con su finiquito, por lo que reconoció que la recuperación de dicho dinero ha sido "muy baja".“La recuperaciones es cercana al 20 por ciento, es muy baja y hemos seguido cobrando. Invito al sentido social porque si no pagamos, no le podemos prestar a más gente en eventos futuros, porque una gente que está acostumbrada a que un crédito lo convierte en un regalo es imposible seguir trabajando”, comentó.Nachón García aclaró que quienes recibieron estos recursos administrados por el Fideicomiso de Administración e Inversión como instrumento impulsor del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa del Gobierno del Estado de Veracruz, fueron “vendedores del parque”, quienes tenían fondas y otras actividades económicas que se vieron afectadas por las restricciones establecidas durante la emergencia sanitaria.“Era el que vendía en un parque, algunos boleros, tienditas, la intención es que pudieran subsistir y seguir vendiendo”, rememoró ante los reporteros, al tiempo que explicó que estos microcréditos tenían seis meses de periodo de gracia y dos años para el pago a tasa cero, es decir, sin pago de intereses."Si no pagan, no podemos exigirles más de lo que dice la Ley, se boletinarán y ningún programa social los volverá a apoyar", sostuvo en la entrevista.Tampoco descartó que se pueda seguir el cobro a través de procesos judiciales aunque dijo que primero se tendrá que agotar la vía administrativa."Hay un proceso administrativo primero, una vez que se cumpla se tiene que determinar, hay un comité técnico, un fideicomiso y recuerden que se colocó como un comité técnico y es el comité técnico quien diga cuál será el paso a seguir por lo tanto, quien no pague no volverá a tener ningún beneficio de crédito en la Secretaría de Desarrollo Económico", detalló Enrique Nachón García.