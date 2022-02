Faltarán casillas: veracruzanos “tendrán que hacer esfuerzo” para votar en Revocación

Por la falta de presupuesto para la consulta de Revocación de Mandato a realizarse el próximo 10 de abril, en el estado de Veracruz el Instituto Nacional Electoral (INE) sólo instalará un tercio de las 10 mil 841 casillas que generalmente se instalan, informó el vocal ejecutivo de la Junta Local del organismo, Josué Cervantes Martínez.En videoconferencia de prensa, con la que se inició la campaña de difusión de este proceso electoral a nivel nacional, detalló que se instalarán 3 mil 679 casillas, de las cuales 20 serán especiales, una por cada Distrito Electoral Federal.El funcionario destacó que el INE concentrará sus energías, su tiempo y sus recursos, así como sus capacidades en lo mejor que sabe hacer: la organización de un proceso para el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía.“Ante este inédito reto, no debe quedar duda de que el INE llevará a cabo este ejercicio de participación ciudadana de manera responsable y objetiva, acompañando siempre a su principal protagonista: la ciudadanía veracruzana”, dijo.Cervantes Martínez explicó que en la Revocación de Mandato se usará un formato similar al utilizado durante la Consulta Popular.“Hemos identificado algunas mejoras, acercamos un poco más las casillas a la ciudadanía, de tal manera que en donde haya mayor número de población allí vamos a instalarlas”, dijo.No obstante, admitió que habrá algunas casillas electorales, algunos domicilios donde ordinariamente se ponían, “ahora no los podremos instalar y los ciudadanos tendrán que hacer un esfuerzo para trasladarse a donde se ubique su casilla”.Comentó que por ello, a través de la página oficial del INE se informará dónde se ubican las casillas.Respecto a la papelería electoral y las boletas electorales, dijo que se imprimirá el mismo número que se utiliza en una elección ordinaria, tomando en consideración el número de ciudadanos inscritos en las listas nominales: 5 millones 893 mil 184, de los cuales 2 millones 784 mil 452 son hombres y 3 millones 108 mil 732 mujeres.“Las boletas electorales serán impresas en papel bond cumpliendo con el aspecto de seguridad que se requiere para un proceso electoral, al no poder imprimir las mismas como las utilizadas en elecciones por los costos que tienen y que por la reducción presupuestal no cuenta con los recursos económicos para hacer un gasto de este tipo”, dijo.Finalmente, dio a conocer que la pregunta que estará en la boleta electoral es la siguiente:“¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por la pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su mandato?”El elector podrá decidir entre las respuestas: “Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza” o “Que siga en la Presidencia de la República”.Por otra parte, Cervantes Martínez aclaró que cada servidor o servidora pública es responsable de sus declaraciones y de sus manifestaciones para no violar la veda electoral establecida por el INE del 4 de febrero al 10 de abril.Explicó que si ocurre una violación, a partir de ello viene una queja e iniciará un procedimiento en el que habrá derecho de defensa y eventualmente pudiera ser absuelto el funcionario o sobrevenir una infracción por parte de los órganos jurisdiccionales correspondientes.Y es que debido el proceso de Revocación de Mandato, las entidades gubernamentales en todos sus niveles deberán abstenerse de promocionar o exaltar la obra pública desarrollada.En videoconferencia de prensa, el titular del INE en el Estado sostuvo que es una línea muy complicada de discernir y más haciéndolo de manera previa “o antes de”, porque tienen que ser hechos consumados, por los cuales el Tribunal Electoral tendrá que pronunciarse al respecto y las denuncias en torno a estos hechos las puede hacer cualquier persona.Cuestionado sobre el anuncio del gobernador Cuitláhuac García Jiménez de que en breve pondrá en operación centros hospitalarios y de obras carreteras en la entidad, expresó que la norma al respecto es clara y que establece que en este periodo no puede haber ninguna promoción gubernamental.No obstante, Cervantes Martínez recordó que esto no le impide realizar obras o dejar de prestar servicios a la ciudadanía; lo que no se puede es difundir o promover, por lo que ante una eventual violación de esta norma se podría interponer una queja, la cual conocería la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.El funcionario insistió que cada caso dependerá de lo que exponga un servidor público al momento de estar inaugurando una obra y de la difusión que se haga.“Es la Comisión de Quejas la que lo investiga y es el Tribunal la que lo sanciona. Hemos visto que hay casos en que una situación no constituye una infracción y en otros muy parecida sí lo constituyepero son diferentes situaciones, porque en ese momento se exaltó la obra, porque en ese momento se hizo un llamado a votar en un sentido o en otro, ciertas particularidades pueden marcar la diferencia respecto de cuando hay una infracción o no”.