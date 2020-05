Familia de excomandante emboscado en Huatusco aguarda por “justicia divina”

Rostros tristes, lágrimas y flores rodeando un ataúd humilde color gris, así velaron en Elotepec a Manuel Chacón López, exdirector de la Policía Municipal de Huatusco emboscado la noche del lunes en Tlavictepan.



De Chacón López se recuera su frase: “primero muerto a que tocan a mis jefes”.



Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía regional de Huatusco, no ha dado a conocer avances sobre las investigaciones de su ejecución.



Chacón López no murió en un enfrentamiento, simplemente fue ejecutado en una camioneta particular; sobre la carretera federal Huatusco-Totutla, ya para caer la noche; metros antes de entrar a la comunidad de Tlavitecpan y La Patrona.



Se desconoce porqué viajaba en una camioneta particular y desarmado antes de su ejecución.



Sobre el ataúd posaban sus uniformes, que con mucho orgullo lucía en vida, porque cada vez que se platicaba con él, expresaba que traía bien puesta la camiseta e informaba de sus actividades.



Sus familiares, por temor a represalias, con total desconfianza, pidieron no hablar y solo dijeron que “todo se lo dejan a la justicia Divina”.



Su esposa e hijos y familiares lloraban y miraban hacia el ataúd; aunque nunca se vio una corona del municipio y en las redes sociales tampoco una esquela.



Abrazados entre ellos, lo único que permitieron fue tomar la foto, ofrecieron un café bien cargado; y durante ese tiempo, se respiraba un ambiente de tristeza.



Al fondo se encontraba su madre limpiando sus lágrimas, quien no daba crédito de ver a su hijo tendido, en esa casona donde su pueblo y amigos lo vieron crecer.



Sus amigos del pueblo, los de su generación estaban ahí, firmes, agradecidos porque fue el fundador para lograr la concesión del taxi mixto rural de este pueblo de Elotepec, una comunidad con más de mil 800 habitantes que se localiza a 8.5 kilómetros de la cabecera municipal y a mil 851 metros sobre el nivel del mar.



Sus amigos, con el vaso del café en la mano, algunos con un poco de aguardiente, comentaron que para ellos Manuel Chacón fue un hombre ejemplar porque salir de la pobreza, ser policía raso y llegar a director de la Policía, es un gran logro.



Sin embargo, consideran más loable su trabajo humanitario en todas las comunidades de la sierra; porque el que no le pedía para medicamentos, era para “la papa” (para comer); apoyos para primeras comuniones, bautizos o para confirmaciones.



“Era nuestro líder moral”, anotaron con desgarrado coraje por el atentado que sufrió su amigo de infancia; al que consideraron como su hermano.



Hasta el momento la Fiscalía regional no ha emitido un comunicado sobre los avances de investigación sobre este crimen; del que existe total hermetismo.



Las autoridades municipales no han dado a conocer su postura sobre este asesinato del director de la policía municipal. En la entrada de la comandancia, no se observó un listón negro.



A pesar de buscar a través del departamento de prensa si va a haber un homenaje para el excomandante de la Policía municipal no hay nada al respecto.



Lo que se logró conocer es que posiblemente este jueves haya un homenaje a puerta cerrada.



Lo que se sabe es que el lugar de Manuel Chacón ya fue ocupado por quien estaba como segundo comandante, Sergio Céspedes.



Hoy, luce una comandancia desierta, triste; aunque así andan las patrullas en sus rondines y acompañando los trabajos de sanitización.



Para Huatusco quizá no fue el mejor Policía, pero sí quien hizo su esfuerzo por mantener el orden ante las amenazas de los grupos delincuenciales a través de las redes sociales; expresaron ciudadanos que dieron a conocer sus posturas encontradas.