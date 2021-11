Familia de Gregorio “N” pide a perredistas dejarlo fuera de pleitos internos partidistas

La familia del exalcalde de Tihuatlán, Gregorio “N”, detenido en abril, se deslinda de las declaraciones que realizan los perredistas Jazmín de los Ángeles Copete Zapot y Manuel Bernal Rivera, a quienes les solicitaron dejar de utilizar el nombre del exmunícipe con fines partidistas.A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, Zita Loya Argumedo, Esthepany Gómez y Cristian Gómez, esposa e hijos del perredista, señalaron que continúan en la lucha jurídica y lejos de cualquier índole partidista, sabedores de la inocencia de su familiar.“Por lo que solicitamos a Jazmín de los Ángeles Copete Zapot y Manuel Bernal Rivera dejen de utilizar su nombre para fines partidistas, de los cuales en este momento nosotros no estamos inmersos”, se lee en el documento.En este sentido, dejaron en claro que si como familia no están presentes en las ruedas de prensa de ambos personajes, solicitan que no utilicen la situación por la que atraviesa su familiar para obtener algún beneficio político.“En estos momentos difíciles para nosotros como familia, no queremos vernos inmiscuidos en pleitos internos del partido al que pertenecemos”, señalaron.En la carta firmada, la familia de Gregorio "N" manifestó que las declaraciones realizadas por Copete Zapot y Bernal Rivera no abonan en nada a lograr la liberación de su familiar.Cabe mencionar que en las últimas semanas, tanto Copete Zapot como Bernal Rivera han convocado a ruedas de prensa para solicitar que liberen a los supuestos presos políticos del PRD; sin embargo, a decir de la militancia perredista, se trata de una lucha entre grupos internos, con la intención de apoderarse del instituto político.