Familia de Orizaba se pierde en el cerro de Tepoztecatl, en Mariano Escobedo

Tras una excursión en el cerro Tepoztecatl en Mariano Escobedo, ocho integrantes de una familia de Orizaba se extraviaron desde la tarde del sábado y solicitaron ayuda vía telefónica a otros familiares y amigos.Hasta las ocho de la mañana de este domingo, grupos de rescate no los habían localizado. Según reporte de la última llamada telefónica, siete presentaban signos de hipotermia y uno más habría caído a una barranca, lo cual no ha sido confirmado de manera oficial por las autoridades.La coordinación regional de Protección Civil a cargo de Luis Palma Déctor inició las tareas de búsqueda y localización de la familia, pero hasta el momento sin resultados.Sobre los hechos se conoció que, al filo de las cinco de la tarde del sábado, Israel Tezoco, entrenador de porteros del equipo de fútbol "Coyotes La Perla", se comunicó vía telefónica con familiares y amigos para informar que se habían extraviado al intentar regresar de una caminata.Los ocho integrantes de su familia llegaron a bordo de dos camionetas -Honda y Journey- mismas que dejaron estacionadas en el lugar conocido como El Arroyo, para internarse a pie sobre un sendero de la montaña.Fue a las cinco de la tarde que los excursionistas se declararon perdidos, solicitando ayuda e informando sobre la caída a un barranco de un familiar.Tras darse a conocer la noticia, las autoridades aplicaron los protocolos de búsqueda y rescate, pero sin resultados. Tampoco se lograron comunicar con Israel, pues la señal de telefonía no es buena en el lugar.Sin cobertores ni ropa de abrigo, los excursionistas tuvieron que pasar la noche en la montaña, soportando temperaturas de hasta cinco grados centígrados y con signos de hipotermia.Hasta el cierre de la nota informativa se desconocen las condiciones en que se encuentra la familia, con quién se dejó de tener comunicación vía telefónica.