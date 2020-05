Familia de supuesta víctima de COVID-19 se dice afectada por gobierno de Acultzingo

Como irresponsables, calificaron las declaraciones y publicaciones del Ayuntamiento de Acultzingo, al exhibir y arriesgar a la familia de un hombre de la comunidad El Potrero, presuntamente muerto por COVID-19, el pasado fin de semana.



Por ello, familiares de Margarito "N" solicitaron a las autoridades aplicar los protocolos, pues hasta el momento, la Secretaría de Salud en el Estado no ha notificado el deceso por dicha enfermedad, no hay certificado médico que así lo dictamine pero sí riesgo y daño moral a los deudos.



"Deben garantizar el respeto a los Derechos Humanos en el tema del virus SARS-CoV2, pues dos familias han sido víctimas de discriminación por las declaraciones que hizo el alcalde René Medel y funcionarios de su administración", exhibieron.



Cabe recordar que el pasado 15 de mayo, a través de la página oficial de Facebook, el Ayuntamiento de Acultzingo dio a conocer la supuesta muerte de un habitante de la comunidad “El Potrero” por dicha enfermedad.



Colocó un cerco sanitario y filtraron el nombre del fallecido, a pesar de que no tienen pruebas contundentes, generando molestias entre los vecinos, quienes lamentaron que las autoridades municipales den por hecho y declaren ante los medios de comunicación que la muerte se debió a Coronavirus.



A la fecha, señalan, la comunidad sufre discriminación del resto de la población al señalarlos como posibles contagiados, lo cual les limita el libre tránsito y la seguridad de sus propias familias.