Familia de Veracruz Puerto urge ayuda para operación de joven

La familia de María de los Ángeles Hernández Guevara, de 27 años, pide ayuda para una operación en el cerebro y reducir la inflamación por acumulación de sangre provocada hace dos meses por un accidente en motocicleta.



Afirman que la joven fue atendida en el Instituto Mexicano del Seguro Social pero a pesar de que nunca recuperó la consciencia, la dieron de alta con un tratamiento de paracetamol y antibióticos.



"No me queda de otra que pedir apoyo, mi hija lo está necesitando, me la dieron inconsciente, le dieron paracetamol, medicamentos para estreñimiento, tres inyecciones para infección; es lo que me dieron en el Seguro Social. No puede hacer nada, malamente mueve su manita tantito, nosotros en nuestra creencia pensamos que nos entiende, le hacemos preguntas pero no", relató Frumencio Hernández Jiménez, padre de la joven.



Son originarios de la comunidad "José Ingenieros" del municipio de La Antigua y la operación en una clínica particular cuesta 80 mil pesos pero para ellos es la única esperanza, porque en el IMSS prácticamente no la diagnosticaron.



María de los Ángeles sigue inconsciente y es atendida en casa, su padre perdió el empleo tras el accidente y la movilización para atenderla, lo cual dificulta más que puedan costear la cirugía.



"Me la dieron de alta porque según sólo necesitaba reposo, la llevamos a hacer otro estudio en particular me enseñaron su cerebro y tiene inflamado el cerebro y el cráneo sumido tiene demasiada sangre, el médico me propuso sacarle la sangre para que ella se recupere al 70 u 80 por ciento".



Consideran que la joven no fue atendida adecuadamente, "ella iba en la moto y se le atravesó un perro, luego un muchacho en una moto y le logró pegar al muchacho y ella salió volando varios metros y cayó y no se movió para nada, tardó dos horas la ambulancia para llegar, la trasladamos a Cardel y luego a Veracruz".



Han dispuesto del número de cuenta 4169160498313668 de Coppel para quien desee contribuir con la operación.