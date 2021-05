Familia xalapeña lleva dos semanas en albergue, tras perder su casa por lluvias

Las lluvias recientes en Xalapa dejaron estragos y a una familia sin una casa para vivir. Los afectados cumplirán 2 semanas residiendo en un albergue el próximo martes.



El pasado 12 de mayo, a causa de las fuertes precipitaciones, reventó una tubería de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS), destruyendo una pared del domicilio en que residía Isabel Huerta Villegas y su familia, quienes lo perdieron todo.



Las autoridades informaron a “Chabela” que ya no podrán regresar a la vivienda ubicada en la calle Agustín Melgar de la colonia Lomas de Chapultepec y los trasladaron al albergue de la calle Herminio Cabañas, en la colonia Rafael Lucio.



Sin embargo, aunque los damnificados agradecen que tienen un lugar para pasar la noche, lamentan que no han recibido ninguna otra ayuda de las autoridades “para empezar de cero”.



“Metimos un papel pidiendo apoyo porque no tenemos nada; ropa, estufa y los enseres se perdieron con la inundación”.



A punto de la tragedia



La mujer detalló que el día del aguacero que afectó a 30 colonias de la capital del Estado estuvieron a punto de vivir una tragedia, pues mientras estaban desayunando se dieron cuenta que una pared empezó a gotear.



“Habíamos ido a comprar, llegamos a la casa y un ‘chisguetito’ de agua nos avisó que iba a pasar algo. Nos salimos y empezó a brotar más agua, de pronto se partieron las paredes y todo se inundó porque venía con presión.



“No nos dio tiempo de sacar nada. Sólo agarré unos documentos que tenía embolsados y con eso salimos. Pudo ocurrir una tragedia porque por suerte estábamos en la cocina cuando sucedió todo esto”, relató.



La mujer de escasos recursos clama ayuda a los xalapeños para que ella, su hija de 17 años; su hijo varón de 13 años; su hija de 9 años, así como su nieto recién nacido, su yerno y su esposo puedan superar esta situación.



Igualmente ofreció los números telefónicos 2284056904 y 2282550895 para recibir cualquier tipo de apoyo y la cuenta 4169 1607 0658 9190 de Bancoppel para cualquier donación.