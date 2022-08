Familiares claman ayuda para localizar a abogado xalapeño

Familiares de Ernesto Cipriano González solicitaron el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero, pues desde el 4 de agosto le perdieron el rastro y desconocen en qué situación se encuentra.Enseñando la alerta de desaparición emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV), su madre, Silvia Gisela González González, y su pareja sentimental, Jarlen Utrera Valdez, comentaron que lo último que supieron de él fue a través de un mensaje de voz de WhatsApp, en el que el abogado informó que iría a una "reunión" en el fraccionamiento Las Fuentes.La mamá describió a su hijo como "una persona de bien que se dedica a litigar", que no tiene vicios ni enemigos que pudieran atentar contra su vida; no obstante, dio a conocer que el vehículo que conducía, de la marca Chevrolet, modelo Onix y año 2021, no ha sido hallado.“Es una persona que no tiene vicios, está dedicado a su profesión; él desapareció a las 2 de la tarde. La última vez que supimos de él fue el 4 de agosto a las 2 de la tarde, había salido a realizar diligencias aquí en Xalapa. Iba en su automóvil, un Onix color negro Marca Chevrolet 2021 y el coche también está perdido", detalló.Al confesar que es una situación angustiante no saber de Ernesto, la mujer añadió que el 5 de agosto, un día después de la desaparición, presentaron la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), quién según ella les ha ayudado para describir que sucedió.Entre tanto, la pareja del litigante reiteró desconocer si él había sido amenazado por algún caso en particular que estuviera llevando, sin descartar que su actividad esté relacionada con su desaparición.“Sospechamos que su actividad pueda está relacionada con su desaparición aunque no nos comentó nada. Lo buscamos en hospitales y separos y como no obtuvimos respuesta presentamos la denuncia el 5 de agosto”, sostuvo.Utrera Valdez detalló que media hora antes de desaparecer, él le avisó que estaba por entrar a una reunión en Las Fuentes y que al salir se comunicaría con ella para comer juntos, lo que nunca ocurrió y desde entonces su celular está desconectado.“Me mandó un audio desde el auto, estaba relajado, no se escuchaba nervioso y media hora después ya no supimos de él. Me dijo que iba a entrar a reunión y que saliendo se comunicaba conmigo para comer juntos, pero ya no recibí respuesta de él, pensé que la reunión se había alargado, después ya no le llegaron los mensajes”, indicó.Acotó que la FGE ya solicitó videos de las cámaras del C4 tanto de la zona de Las Fuentes –en donde se llevaría a cabo la reunión– así como de las cámaras cercanas a la vivienda familiar; y en el caso de las sábanas de las llamadas, la compañía telefónica las daría a conocer después del 15 de agosto, que hace el corte de dicha información.“Lo único que me comentó es que iba hacia Las Fuentes y de ahí se está solicitando las cámaras igual que cerca de su domicilio. El viernes los papeles del auto no estaban por eso no hemos podido hacer un reporte”, refirió la pareja sentimental del abogado al desconocer hasta entonces de que dichos documentos no estaban en su casa.