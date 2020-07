Familias con pacientes con males crónico-degenerativos deben reforzar cuidados ante COVID-19

Ante la emergencia sanitaria por COVID-19, las personas con sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico-degenerativas son quienes se encuentran en mayor riesgo de desarrollar complicaciones en caso de adquirir la enfermedad, alertó la neumóloga del Hospital General Regional (HGR) en Orizaba, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Giovanna Cuapanteca Díaz.



Explicó que el COVID-19 es una enfermedad que afecta a la población sin distinción de edad, sexo o condición social, sin embargo, las personas con un sistema inmunológico vulnerable, resultado de patologías previas, tienen mayor riesgo de presentar complicaciones.



Asimismo, los pacientes oncológicos, reumáticos, renales, asmáticos, con tuberculosis y VIH-SIDA, deben reforzar las medidas junto con su núcleo familiar.



“Por ejemplo, si el enfermo crónico se encuentra aplicando las recomendaciones médicas, aunado al estricto apego a su tratamiento, pero los cercanos a él no lo hacen, y tienen contacto frecuente con él o viven bajo el mismo techo, lo colocan en riesgo para contraer COVID-19, por lo que todos deben cuidarse para proteger a los más vulnerables”.



Sobre los pacientes que ingresan a los módulos COVID-19, dijo que presentan patologías crónicas previas, y desarrollan hipoxia silenciosa. "Esta enfermedad no es como otras, en las que el paciente va sintiendo la falta de aire, con el COVID-19, la insuficiencia es paulatina y se va agravando; cuando acude a los servicios a solicitar atención, su condición es delicada, en ocasiones pueden desarrollar delirios, precisamente por la falta de oxigenación”.



En cuanto a los ingresados dijo que ya sean sospechosos y confirmados, se le brinda tratamiento integral, que incluye fármacos para mejorar su función respiratoria, en caso de ser necesario, oxígeno y asistencia mecánica ventilatoria; sin embargo, siempre es mejor evitar llegar a este punto.



Por este panorama expuso que es necesario el aislamiento social, salir de casa sólo si es necesario, y evitar que niños, adultos mayores o enfermos crónicos lo hagan, mantener la sana distancia, usar cubrebocas, gel antibacterial, el estornudo de etiqueta, lavado frecuente de manos con la técnica correcta y no realizar visitas a la población vulnerable.



“Esta es una enfermedad que apenas estamos conociendo, no tiene palabra, de un momento a otro, el estado de un paciente COVID-19 puede complicarse. El 80 por ciento de quienes sobreviven, desarrollan secuelas, algunos requieren oxígeno en casa para coadyuvar a la función pulmonar; el enfermo se vuelve dependiente de los familiares, lo que cambia por completo la dinámica del núcleo, son demasiados los efectos del padecimiento, de ahí la importancia de la prevención”.