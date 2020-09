Familias reciben cenizas de veracruzanos fallecidos por COVID-19 en EU

Este viernes, llegaron 6 urnas más con cenizas de veracruzanos migrantes que fallecieron por COVID-19 en Estados Unidos, así lo informó el titular de la Dirección General de Atención a Migrantes de Veracruz, Carlos Enrique Escalante Igual.



Manifestó que en esta ocasión, llegaron las cenizas de ciudadanos originarios de Ixtaczoquitlán, Córdoba, Coatzacoalcos, Martínez de la Torre y Emiliano Zapata, los cuales radicaban en Nueva York y Las Vegas.



"Por instrucciones del Gobernador, se ha tratado de que no se haga una fiesta de esto. No es para hacer fiesta, es algo muy triste. Desde que inició, hemos entregado 14 urnas".



Escalante Igual, manifestó que aproximadamente un total de 106 veracruzanos muertos por coronavirus, tienen registrados en Relaciones Exteriores.



"Esta no es una cantidad exacta, no podemos decir que sean los únicos porque muchos ya viven en la sociedad norteamericana y cuando fallecen son velados allá en Estados Unidos. Sin 106 desde que se inició la pandemia".



Además dijo, están ayudando con los trámites de un orizabeño que murió en África hace tres meses, pero se ha complicado concluir los trámites para el transporte de las cenizas.



"Es un poco diferente el trámite en África, es en Nigeria, tiene más de 3 meses. Él se fue a trabajar allá, muere de COVID-19, y la problemática a la que nos estamos enfrentando, es que la empresa dónde él trabajaba no se está haciendo responsable del traslado de esta persona. Ellos dicen que hacía más de 15 días que había dejado de trabajar con ellos. Ahí Relaciones Exteriores debe obligar a la empresa".



Agregó que, tienen más registros de migrantes fallecidos por este virus originarios de la zona centro y sur de la entidad veracruzana.