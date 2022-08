FBI catea Mar-a-Lago, el "búnker" de Donald Trump en Florida

El expresidente estadounidense Donald Trump denunció que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) cateó su residencia privada en Mar-a-Lago, Florida, este lunes.En un comunicado, Trump, quien es investigado por un Comité de la Cámara de Representantes por su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, dijo que “son tiempos oscuros para nuestra hermosa nación, pues mi hermoso hogar, Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, está en estos momentos bajo asedio, irrumpida y ocupada por un gran número de agentes del FBI. Nada como esto le ha sucedido antes a un presidente de Estados Unidos”, señaló en el comunicado.La cadena CNN dijo que el exmandatario confirmó que el FBI cumplía una orden de cateo en su casa.“Tras trabajar y cooperar con las agencias de gobierno relevantes, esta irrupción no anunciada en mi hogar no era necesaria ni adecuada”, insistió Trump en el comunicado, en el que añadió que se trata de una “mala actuación de la fiscalía” y de una prueba de que el Sistema Judicial “está siendo utilizado como un arma”. Se trata, aseguró, de “un ataque de los demócratas de la izquierda radical que desesperadamente no quieren que compita por la presidencia en 2024”.Según él, encuestas recientes revelan que ganaría las elecciones.La irrupción es además, a decir del exmandatario, un intento de “detener a los republicanos y conservadores en las próximas elecciones legislativas” de noviembre de este año.Trump dijo que un “ataque” como el ocurrido este lunes en su hogar, su búnker, “sólo podía tener lugar en países rotos, del tercer mundo”. Sin embargo, consideró, “Estados Unidos se ha convertido en uno de esos países, corrupto a niveles nunca vistos. ¡Irrumpieron incluso en mi espacio seguro!”.Comparó la irrupción con lo ocurrido en Watergate, cuando republicanos irrumpieron en la sede del Comité Nacional Demócrata con fines de espionaje, un caso que costó la presidencia e Richard Nixon. Sólo que en este caso, señaló, “los demócratas irrumpieron en el hogar del presidente número 45 de Estados Unidos”.Trump denunció lo que llamó “persecución” en su contra, con dos impeachment que logró librar. Sin embargo, el exmandatario evitó decir a qué acudió el FBI a su residencia.Cabe mencionar que Trump no se encontraba en Mar-a-Lago al momento del cateo. El Departamento de Justicia ha estado investigando el descubrimiento de cajas de registros con información clasificada que fueron trasladadas a Mar-a-Lago al concluir la administración Trump. No está claro si el registro del FBI está relacionado con esa investigación.