El secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Elio Hernández Gutiérrez, reconoció que a más de dos semanas del paso del huracán Grace todavía continúa el censo de las afectaciones “porque no fueron poquitas”.



Además, indicó que por parte de la dependencia a su cargo en el actual ejercicio 2021 no habrá recursos extraordinarios para mitigar los daños, puesto que ya han ejercido el 90 por ciento de su presupuesto.



“Vendría de la Federación (los apoyos); nosotros como tal el recurso ya está etiquetado, pero tendremos que esperar a la Federación”.



Comentó que aquellas afectaciones que no entren en las declaratorias de emergencia deberán remediarse por el Gobierno estatal, sin embargo, para definir el plan de trabajo todavía deben de esperar.



“Dependemos de que mande dinero la Federación y tenemos ahí el seguro de desastres que tenemos que ver bien, que es con Protección Civil y con Finanzas para ver eso en qué se puede aplicar”, sostuvo.



Refirió que en caminos de zonas montañosas hubo deslaves, además de los puentes afectados. A la par serán necesarios algunos revestimientos de caminos.



Ante las críticas sobre la tardanza en los censos reconoció que algunas comunidades todavía están incomunicadas y dijo que la demora se debe a la magnitud de los daños.



“Yo creo que no es lento, lo que pasa es que sí hubo afectaciones muy graves, tampoco es una obra de hacer de un día para otro. Estamos rehabilitando caminos, rehabilitando puentes que obviamente son momentáneos porque tendrá que hacerse bien la reconstrucción”.



Dijo que, en su momento, seguramente el gobernador del Estado Cuitláhuac García Jiménez dará esta información en sus conferencias de prensa, aunque trabajan en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Federación.



Estimó que al menos 10 puentes habrían resultado afectados y refirió que municipios en la zona norte son los más afectados.



Observaciones del ORFIS



Ante las observaciones del ORFIS en la cuenta pública 2019 aseguró que ya entregaron los documentos para tratar de solventar los casi 13 millones de pesos con presuntas irregularidades, opinando que se trata de un monto pequeño ante su presupuesto de casi 2 mil millones de pesos.



Explicó que la mayoría de los señalamientos del ORFIS fueron por volúmenes pagados de más, lo que tiene que ver con la apreciación del auditor dependiendo de sus mediciones y estudios.



“Al final de cuentas las obras están construidas, están físicamente”, dijo, afirmando que en caso de persistir las observaciones serían las empresas a cargo las responsables de realizar los resarcimientos.



Agregó que la Ley permite realizar adjudicaciones de obras directas a ciertas empresas cuando no se licitan los proyectos y no hay ganadores, pese a que el ORFIS realizó recomendaciones cuestionando dicha práctica.