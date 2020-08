Federación cambia reglas y deja inservibles planes de obras de municipios

El Gobierno de la República al cambiar las reglas de operación del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), atenta contra la autonomía de los municipios y vulnera el pacto federal en aras de fines propagandísticos y clientelares, aseveró Citlali Medellín Careaga, alcaldes de Tamiahua y vicepresidenta de la Federación Nacional de Municipios de México.



Dijo que desde ayer jueves los alcaldes veracruzanos empezaron a recibir oficios del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) en el cual notifica que el programa de obra pública con recursos del FISE se hará conforme a las reglas de operación que ha determinado la Secretaría del Bienestar.



Lo que quiere decir, dijo, es que todo el programa de obra pública que se diseñó con las reglas de operación del año pasado, a cuatro meses de concluir el 2020 y con obra avanzada, “ya no sirve para nada”.



Enfatizó que es inadmisible e inaudito que se cambien las reglas de operación cuando la obra ya se está realizando y algunas ya están concluidas, “ahora nos dicen que esas obra ya no se pueden hacer con el FISE, por lo que hay que devolver los recursos, de lo contrario se incurrirá en un desvío de recursos”.



En ese sentido, expuso que se trata de determinaciones impulsivas e ignorantes que pretenden someter a las municipalidades a un yugo de dominio centralista por parte del ejecutivo federal y pone de manifiesto el total desconocimiento de la administración pública.



Recordó que a principios de año los directores de Obras Pública y los titulares de los Órganos Internos de Control y de las Tesorerías, tomaron un curso de capacitación impartidos por el ORFIS en el cual se aseguró que la obra pública con recursos del FISE estaría sujeta a las reglas de operación del 2019.



“Con base a eso, nosotros hacemos un listado de obras y se empiezan a realizar en febrero y ahora a cuatro meses de terminar el año, la Secretaría del Bienestar cambia las reglas de operación y decide que las obras con recursos del FISE, que ya se están ejecutando, ya no se pueden hacer”.



Ejemplificó que agosto es el mes que marca la pauta para la conclusión de las obras y hoy la Secretaría del Bienestar cambia todo y dice que dichas obras no se pueden hacer con recursos del FISE.



Expuso que los gobiernos municipales son entes legales amparados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que deben ser respetados como entes paralelos a la Federación y deben ser asumidos como iguales.