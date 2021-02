Federación de Estudiantes exige concluir infraestructura educativa en el Estado

Docentes, padres de familia y alumnos integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR) se manifestaron en el acceso principal de las oficinas del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV), en protesta por el incumplimiento en la ejecución de más de 40 obras de infraestructura educativa en más de 10 municipios veracruzanos, que forman parte del Programa Escuelas al CIEN.



Lorena Ixtepan Martínez, dirigente de la FNERRR en Veracruz, dio a conocer que en esta ocasión acudió a las instalaciones del instituto una comisión representativa para solicitar una audiencia con su titular Ricardo García Jiménez. Sin embargo, el personal de seguridad impidió su acceso para dialogar con las autoridades correspondientes.



Señaló su preocupación pues de no terminarse a más tardar en el presente mes, se corre el riesgo de que el techo financiero aprobado para la ejecución de estas obras, que asciende a más de 10 millones de pesos, sea devuelto a la Federación.



Mencionó que desde el año 2015 está pendiente la conclusión de obras de infraestructura educativa presupuestadas en el programa Escuelas al CIEN; en los últimos meses, los estudiantes se han quejado de que los hacen dar muchas vueltas y no les han resuelto nada.



“Aún quedan más de 40 obras pendientes, con una inversión a ejecutarse de más de 10 millones de pesos que están en riesgo de perderse, dado que el programa tiene como fecha límite de aplicación el próximo junio de 2021”, añadió.



Advirtió que de no ser recibida esta comisión por el director Ricardo García, cerrarán intermitentemente la avenida Lázaro Cárdenas que se ubica enfrente de las instalaciones de la dependencia, con lo cual se afectaría la circulación vehicular que viene de Veracruz a Xalapa, por lo que exhortó a los responsables de la institución a sentarse a la mesa de negociaciones para revisar el estado que guardan las obras.