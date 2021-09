Federación destinará más de 120 mil millones de pesos para Veracruz en 2022

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se destinarán 7 mil millones de pesos para conservación de carreteras en Veracruz y adicionalmente, el Gobierno del Estado contará con 8 mil 600 millones de pesos de libre disposición, que se irán a infraestructura.Así lo precisó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, Sergio Gutiérrez Luna, al acotar que la primera partida de dinero será ejercida por el Gobierno de López Obrador en el Estado.Aclaró que los 7 mil millones para conservación de carreteras son aparte de los recursos ya destinados a proyectos específicos, como por ejemplo, las carreteras Coatzacoalcos- Villahermosa; Minatitlán- Hidalgotitlán y Acayucan-Sayula de Alemán.Gutiérrez Luna recordó que el uso de los recursos federales es auditado y vigilado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que depende de la Cámara de Diputados, que él preside.En cuanto al presupuesto de Veracruz para 2022, destacó que va a haber 8 mil 900 millones de pesos adicionales de libre disposición, sumando más de 120 mil millones de pesos para la Entidad.“Para infraestructura, me refiero a que no vienen etiquetados para proyectos específicos federales”, externó.Sobre la Reforma Eléctrica y la exigencia de sectores sociales de que se reclasifiquen las tarifas de energía en la Entidad, el titular de la Cámara Baja aseguró que ha estado impulsado que se recategorice el cobro del servicio por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).“Homologar las tarifas a las de Tabasco, que como saben son más bajas que las que tenemos en el sur-sureste de Veracruz, aunque la temperatura es casi idéntica de calor húmedo. He hecho la solicitud a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), con base en las mediciones que hace del clima para poder reclasificar el costo de la luz”, dijo.Indicó que la reclasificación se haría para ciertas regiones de la Entidad, donde las temperaturas son más elevadas pero para ello primero se necesita que esta dependencia haga las mediciones y así la CFE ubique las zonas más cálidas en una tarifa más barata a la actual.“Se van a ver todas las zonas pero no en todas las zonas aplica, porque hay zonas que son más frías y si son zonas más frías, la Ley los ubica, los cataloga en una tarifa más alta porque consumen menos luz”, explicó el legislador federal, originario de Minatitlán.