Federación no reportó a Veracruz deficiencias halladas en hospitales

El secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, confirmó que la Secretaría de Salud a nivel federal no reportó a la instancia estatal del diagnóstico acerca de las condiciones de centros de salud y hospitales que brindarán atención a todo público.Cabe recordar que hace unas semanas, en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, se presentó una evaluación realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que arrojó que 347 hospitales de segundo nivel en todo el país podrán prestar este año servicios a quienes no cuentan con seguridad social. De esos, 63 corresponden a Veracruz.Sin embargo, en el diagnostico también se encontraron serias deficiencias a subsanar en los 15 estados donde se realizó la evaluación, por lo que en conjunto, Nayarit, Tlaxcala, Colima, Baja California Sur, Campeche, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Morelos, Ciudad de México, Durango, Oaxaca, San Luis Potosí, Michoacán y Veracruz acumulan la falta de 106 mil 907 equipos médicos para atenciones de primer y segundo nivel.Igualmente, se encontró que se tienen que realizar mil 607 ampliaciones en los servicios de quirófano, consultorios, camas, residencias médicas y laboratorios, así como la contratación urgente de 33 mil personas que cubran puestos vacantes.Al respecto, Ramos Alor confirmó que esa información presentada por el director del IMSS, Zoé Robledo, no pasó por la Secretaría de Salud a su cargo.“De ese tema se los digo con toda confianza y atención, no tenemos esa información. La información es federal, nosotros vemos un diagnóstico, estamos cubriendo una plantilla de médicos”.“Estamos trabajando sobre la atención primaria a la salud, que son los centros de salud y los hospitales comunitarios”, acotó.El Secretario señaló que los servicios de salud en Veracruz han transitado hacia una buena atención médica precisamente en las unidades de atención primaria.Sin embargo, al desconocer cómo van los avances para la federalización del servicio, sentenció que no saben tampoco cómo será el transitar hacia ese cambio en los esquemas actuales.“Los cambios que vienen ahorita con la federalización pues es un proceso que se está tocando en la Ciudad de México, nosotros recibimos esta información y en cuanto se den -los cambios- por supuesto que vamos a informarles a ustedes”, dijo.