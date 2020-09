Federación se retrasó con libros de texto, afirma SEV

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (CONATITEG) aún no entrega la totalidad de las bibliografías destinadas para la entidad, explicó el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García.



El funcionario estatal dejó en claro que ya se entregaron los 180 mil cuadernillos de trabajo para que los estudiantes de los municipios de zonas marginadas puedan dar continuidad a la educación a distancia.



Sin embargo, reiteró que la problemática actual no es con ese material que se produjo por parte de la dependencia y el respaldo de los maestros, sino la distribución de la totalidad de los libros de texto gratuito que están pendientes por llegar.



“El problema que tenemos es con la CONALITEG que es con los libros de texto gratuito, que los libros que estoy diciendo los hicimos aquí en la Secretaría de Educación de Veracruz y fueron profesoras y profesores veracruzanos, el problema que tenemos es con la CONALITEG y es porque la Federación aún no nos manda todos los libros”, expuso.



Sin embargo, dejó en claro que en este momento esta situación no afecta a los estudiantes pues se continúa con las plataformas digitales, los canales de televisión abierta nacional, el canal estatal, así como las radio clases.



En ese tenor, Escobar García adelantó que tienen previsto llevar a cabo la impresión de más cuadernillos de trabajo, para distribuirlos en zonas donde se detecte que también hacen falta.



“Van 180 mil, ahora se entregaron a los 20 municipios de más alta pobreza y vamos a hacer otra impresión para abarcar más lugares”, adelantó al referir que espera que en breve la CONALITEG haga llegar los libros pendientes para distribuirlos de inmediato.