Federación y Estado castigan a Orizaba con cifra de ejercicio Fiscal 2023: Juan Manuel Diez

El Gobierno Federal y el Estatal están castigando a Orizaba y esto podría obedecer a cuestiones políticas, acusó el alcalde Juan Manuel Diez Francos, al reprochar que para el ejercicio 2023 sólo se quiera dar a la ciudad p poco más de 547 millones de pesos, es decir 250 millones menos que en el 2022.Y es que explicó que, de acuerdo con la iniciativa de Ley de Ingresos y Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz, el ejercicio fiscal 2023 que fue presentado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez considera a Orizaba con un presupuesto de 547 millones 979 mil 10 pesos."En el 2018 los orizabeños votaron por Andrés Manuel López Obrador como presidente y por Cuitláhuac García como gobernador y ahora es injusto que a Orizaba, no a Juan Manuel Diez, se le esté maltratado con su progreso al reducir sus participaciones federales", dijo.Añadió que el Ayuntamiento de Veracruz, con esta propuesta, tendría cuatro veces más presupuesto que Orizaba.De igual forma acotó que otros municipios también recibirán mucho más dinero que Pluviosilla y eso lo calificó como injusto, pues no tienen elevada recaudación."Es lógico que no va llegar un solo peso de recurso adicional y estamos bloqueados, porque aunque llevemos proyectos de los más viables, la Federación no los va autorizar. Este tema pienso que es político, se debería de recompensar a los gobiernos que más recaudan".De acuerdo a la información que se tiene, el ayuntamiento de Orizaba dispuso durante el ejercicio fiscal del 2022, un presupuesto que asciendió a 799 millones 145 mil 754 pesos, pero si le autorizan para el 2023 los 547 millones 979 mil 10 pesos, tendría 251 millones 166 mil 744 pesos menos.