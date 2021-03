Feminicidios apenas y bajan en Veracruz; la 4T no muestra estrategia contundente

Con una “orquesta desarticulada” de las instituciones que previenen y sancionan la violencia de género, el Gobierno de Cuitláhuac García sigue sin reducir significativamente el número de feminicidios perpetrados en la entidad este 2021, manteniendo prácticamente la misma tendencia en el número de casos respecto a ejercicios anteriores y situándose nuevamente en el segundo lugar nacional.



Para expertas en el tema, las instituciones enfocadas en prevenir y sancionar dicho delito como la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial, el Instituto Veracruzano de las Mujeres y los Institutos Municipales, así como las distintas instancias del Gobierno Estatal relacionadas a las dos Alertas de Violencia de Género, no han podido “romper el círculo” de la violencia hacia la mujer que está normalizado en el Estado.



En México, existe una ligera tendencia a la baja en el número de feminicidios, incluyendo a Veracruz. A inicios de este 2021, sólo entre enero y febrero se registraron un total de 142 casos, de los cuales 14 se cometieron en la entidad veracruzana.



En total, en el país durante enero hubo 72 delitos y en febrero se cometieron 70, con un ligero descenso respecto a las cifras del primer bimestre de 2020, con 74 y 92 casos respectivamente, año en que se registraron 942 feminicidios en total.



Sin embargo, aunque el problema sigue siendo grave, las autoridades de la entidad con atribuciones en la materia continúan trabajando de forma desarticulada, sin evitar agresiones y logrando apenas 8 sentencias condenatorias por parte de la Fiscalía General del Estado para las 182 muertes violentas de mujeres registradas en 2020.



Del total de asesinatos de veracruzanas del año pasado, sólo se judicializaron 73 casos y 57 fueron por feminicidio, con la detención de 35 presuntos responsables, según información que aportó la fiscal general, Verónica Hernández Giadáns, al Congreso del Estado, funcionaria que reveló que menos de una decena de responsables han sido sentenciados.



Ante este panorama, la Integrante del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana (UV), Estela Casados González, destaca un “ambiente de impunidad” en torno a la violencia feminicida y de género, cuando en Veracruz se decretaron desde hace años dos Alertas y existen instituciones dedicadas a prevenir y sancionar estos delitos que están siendo promovidas por el actual Gobierno.



“Existe una orquesta desarticulada entre instituciones encargadas en prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres”, afirma la también integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).



El círculo de la violencia feminicida



Al comenzar el tercer año de la actual administración morenista, Veracruz se encuentra dentro del listado de las 15 entidades que superan el promedio nacional de feminicidios por cada 100 mil habitantes, en séptima posición con 0.32 casos, cuando la media es de .22 casos.



Bajo este parámetro, Morelos ocupa el primer lugar, con 0.66 casos de feminicidios por cada 100 mil mujeres, seguido de Baja California Sur con 0.50 y Sinaloa, con 0.44 casos.



En cuarto sitio está Tlaxcala, con 0.42 casos por cada 100 mil mujeres; en quinta posición Aguascalientes con 0.41 y en sexto lugar San Luis Potosí, con 0.41 casos.



En cuanto a la edad, de los 14 casos registrados en Veracruz, 10 corresponden a mayores de 18 años y en un caso no se especifica la edad.



Al respecto, Casados González destaca el nivel de impunidad que existe en torno a los feminicidios perpetrados el año pasado, así como la postura del gobernador Cuitláhuac García, luego de que en eventos públicos exhibe una reducción respecto a los casos perpetrados en ejercicios o administraciones anteriores.



“Es un número ínfimo (en reducción de agresiones y sentencias a responsables), de por sí es de llamar la atención cuando es una entidad con dos Alertas de Violencia de Género contra las mujeres y Veracruz es segundo lugar en casos de feminicidios; hay un ambiente de impunidad”, destaca la investigadora.



Cuestionada sobre la petición que realizó la fiscal general, Verónica Hernández Giadáns, quien en su comparecencia ante el Congreso local en febrero pasado pidió a las víctimas de violencia denunciar a sus agresores, la integrante del Observatorio dijo que también se requiere mayor compromiso de todas las instancias dedicadas a atender este problema.



“No todas las mujeres que se encuentran bajo una situación de violencia tienen, en primer lugar, la salud emocional para denunciar a un agresor; poner una denuncia a tiempo no depende del grado de dejadez de una mujer, depende de una serie de circunstancias que es la relación de violencia con el agresor.



“Depende por ejemplo del contexto familiar y social que le inhibe a hacer esa denuncia, la normalización de la violencia, el grado de intimidación; hay una serie de factores que hacen que las mujeres que están en un círculo de violencia no tengan la capacidad y el ánimo para poner una denuncia; están atrapadas”.



Refirió que en los 2 primeros meses del año tuvieron lugar 35 muertes o asesinatos violentos de mujeres; 15 de ellos, con elementos para ser considerados como feminicidios.



En opinión de la investigadora, esta situación también demuestra la poca efectividad y organización de las instituciones mencionadas, así como del Centro de Atención y Prevención Integral a la Violencia contra la Mujer de la Fiscalía General y de toda autoridad relacionada con esta materia.



“Para que haya una reducción o un tratamiento importante y significativo de las violencias contra las mujeres debe haber una articulación de instituciones. Si abren o se inauguran nuevos espacios para poder atender la cuestión de la violencia sin presupuesto, sin personal y de forma emergente, sin una vinculación estratégica, de poco va a servir.



“Podemos tener todas las instituciones que se nos ocurran para poder atender el fenómeno de la violencia, pero si no hay una vinculación estratégica difícilmente se van a poder abatir los feminicidios y las violencias en general”.



Casados González consideró que la lucha contra los feminicidios en la entidad podría estar cimentada con un andamiaje “en falso”, que impide un cambio significativo o real en cuanto a la violencia de género que existe en Veracruz, pese a los constantes reclamos de la sociedad civil.



Agregó que es necesario más información por parte del Gobierno y que se debe dar certeza de que realmente existe una estrategia diferente a la que se implementó por parte de administraciones pasadas.



“Todo esto es para que se dieran conferencias semanales para hablar sobre lo que se está haciendo puntualmente con la población para abatir la situación, no hay ninguna información y eso favorece que haya especulación y deja en gran incertidumbre a las mujeres”.



Municipios violentos



De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el listado nacional de 100 municipios con más casos de presuntos delitos de feminicidio, entre enero y febrero de 2021 no aparece ninguna demarcación veracruzana.



No obstante, el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres documentó 15 casos en los primeros 2 meses de 2021; así como 20 homicidios de mujeres; 96 agresiones y 93 desapariciones de mujeres en la entidad, la mayoría en municipios caracterizados por la violencia feminicida.



De los crímenes, sólo uno se perpetró en la zona norte del Estado, pero en la zona centro y sur fueron 7 casos por región.



Los municipios con más casos fueron Cosoleacaque y San Andrés Tuxtla, con 2. Ixmatlahuacan; Ixhuatlán del Café; Tlapacoyan; Xalapa; Sayula de Alemán; Xico; Coatepec; Papantla; Coatzacoalcos; Zongolica y Actopan registraron un caso de feminicidio.



El Observatorio coincide con las cifras de la Fiscalía en que 12 víctimas son mayores de edad y en 3 casos no se especificó la edad.



En cuanto al espacio en que las víctimas fueron halladas, en 4 feminicidios fue un lugar privado y en 10 casos fue en lugar público. En un caso no se especificó.



Respecto a las causas de la muerte, en un caso fue por acuchillamiento, en otro por arma blanca, en otros 3 por arma de fuego; en 2 por golpes y en 8 no se especificó.



“Lo que estamos notando es que están habiendo muchos casos de asesinatos de mujeres y violencia; mujeres agredidas. En Papantla está manteniendo números de atención. Actualmente no hay un decremento importante; se están manteniendo los números y es de alarmarse”, advierte la investigadora.



Casados González reitera que es urgente generar mayor información oficial, porque una población amplia de mujeres no se siente segura en Veracruz.



Insiste en que el actual Gobierno, pese a que está por cumplir la mitad de su sexenio, sigue requiriendo una estrategia eficiente.



“Esto incluye a los municipios vía los Cabildos y vía los Institutos Municipales, para que trabajen de forma preventiva, más que sancionar. Si en prevenir tampoco hay estrategia poco va a cambiar este panorama, lamentablemente tampoco hay claridad en lo que se puede hacer por parte de los municipios”.