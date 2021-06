Feministas dedicarán “tendederos” a papás que no pagan la pensión para sus hijos

Con el fin de exhibir a hombres que han sido irresponsables para ejercer sus paternidades, feministas de la región de Orizaba invitaron a mujeres de la zona a evidenciar en un “tendedero” a los deudores alimentarios.



Luz María Reyes Huerta, integrante del colectivo Marea Verde Altas Montañas, explicó que esta es una actividad que se realizará de manera conjunta con el Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, el próximo sábado 19 de junio, en el marco del Día del Padre.



Explicó que en más de 60 por ciento de los casos en donde hay hijos y la pareja está separada, los hombres no cumplen con sus obligaciones y el abandono no sólo es en la crianza y apoyo moral, sino también en la cuestión económica, lo que resta a estas madres y sus hijos la oportunidad de acceder a una mejor educación, desarrollo y a una mejor calidad de vida.



Mencionó que la invitación es a las mujeres que se encuentren en esta circunstancia de abandono económico para que se sumen y en una cartulina peguen la foto del deudor alimentario, pongan el monto de lo adeudado, el número de hijos que están en el abandono y si han iniciado algún juicio o trámite legal.



Comentó que la invitación se comenzó a difundir y han tenido una rápida respuesta con mujeres que les han dado a conocer sus casos de abandonos paternales.



La integrante del colectivo Marea Verdes Altas Montañas destacó que a una madre soltera la sociedad rápidamente la juzga, les dicen que son malas madres por no pasar más tiempo con sus hijos o que para qué abren las piernas, pero nunca se consideran sus circunstancias, mientras que los hombres irresponsables no reciben esa condena social. .