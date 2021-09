Feministas lamentan “verdadero discurso de odio” de sacerdote de Coahuila

Tras los señalamientos que hiciera un sacerdote de Coahuila en su homilía al afirmar que una mujer que aborta ya no sirve para nada, además de cuestionar el por qué no se les mataba, feministas de Veracruz pidieron a las autoridades actuar para impedir este tipo de discursos de odio.



Luz María Reyes Huerta, integrante del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, lamentó esas expresiones en un sacerdote pues se trata de un verdadero discurso de odio hacia las mujeres.



Añadió que es preocupante la polarización que se ha dado entre la sociedad a raíz del dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en días pasados declaró inconstitucional la penalización del aborto.



Señaló que con esas expresiones se pone en riesgo a las mujeres porque quienes lo escuchan lo pueden ver como un referente para actuar.



Durante un mensaje a la feligresía, el sacerdote señaló que con la decisión de la SCJN todo mundo parece estar contento de matar a los niños que les estorban, además de cuestionar “por qué no matamos a la mamá, que tampoco va a servir para nada, una mujer que aborta ya no sirve para nada”.