Feministas marcharon por las calles de Veracruz y Boca del Río "por las que ya no están” y exigir un alto a los casos de feminicidios que se han registrado en el estado.



Recordaron los casos recientes de" Montse" e "Itzel", ejemplos de crímenes que no deben ocurrir, por ello, hicieron un llamado a las autoridades para que estos homicidios por cuestión de género no queden impunes.



A la sociedad, pidieron que se sumen al llamado de justicia para que estos casos no se olviden.



Las mujeres caminaron por el bulevar Manuel Ávila Camacho hasta la plaza de la Soberanía.