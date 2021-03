Feministas piden que su "antimonumenta" se quede en bulevar de Veracruz

Integrantes de las llamadas "Morras del Pueblo" que levantaron la "antimonumenta" en la Plaza de la Soberanía de la ciudad de Veracruz el pasado 8 de marzo, piden que de reubicarse la estructura sea en otro punto del mismo bulevar Manuel Ávila Camacho.



Llamaron al alcalde Fernando Yunes Márquez a dialogar y acordar el lugar idóneo y que no sea "arrumbada" en un parque, porque recordaron, existen otros monumentos en honor a hombres inmigrantes.



“La petición es que se quede en el bulevar, existen diversas esculturas, erigidas para hombres libaneses. Esa antimonumenta representa a todas las que ya no están y también es un lugar para que las madres que tienen a sus hijas desaparecidas tengan un lugar a donde llegar y ponerle una ofrenda porque hay muchas madres que ni siquiera saben dónde están sus hijas”, dijeron.



La antimonumenta exhibe a Veracruz como el segundo Estado en mayor incidencia de feminicidios, afirman, es un recordatorio de la violencia que diariamente se vive en la entidad.



Particularmente, resaltaron que el municipio porteño acumuló 8 feminicidios en el 2020 y también es parte de la declaratoria de Alerta de Género por violencia feminicida.



"La antimonumenta es la expresión de la impunidad, el desprecio y la sangre de las mujeres y niñas víctimas de las violencias en esa zona, la cual no es exclusiva de los gobiernos de Fernando Yunes, ni de un partido determinado".



Reiteraron que en Veracruz ya existen estatuas erigidas a hombres y extranjeros.



"Visibiliza la realidad de nosotras las mujeres que habitamos en este municipio y apelamos que ninguna mujer sea víctima de la violencia machista y de la inseguridad en Veracruz y Boca del Río. En Veracruz existen monumentos erigidos por particulares para honrar a hombres de origen libanés, así como inmigrantes españoles".



Convocaron al edil porterño a reunirse el próximo martes en el astabandera para determinar y avalar el lugar al que será reubicada la "antimonumenta".