Feria del Libro Infantil y Juvenil también llegará a Veracruz Puerto

Del 1 al 5 de diciembre el puerto de Veracruz será sede de la 31 Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, anunció la directora del Instituto Veracruzano de Cultura (IVEC), Silvia Alejandre Prado, como una extensión de las actividades que iniciaron en Xalapa.Será un evento totalmente presencial porque así lo permite el semáforo epidemiológico y se contempla la presentación de libros, talleres, presentación de cortometrajes, conciertos, títeres y expo- venta de textos.“Hace mucho tiempo que no hacíamos una feria del libro en Veracruz y nos trajimos al Ex Convento Betlemita este proyecto que sigue siendola feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil en su trigésimo primera edición y entonces contará con presentaciones editoriales, charlas, conferencias, presentaciones artísticas”, dijo.Recordó que debido a la situación sanitaria, en el 2020 no se realizó la FNLIYJ, por ello, se retomó ésta edición de manera híbrida en la sede original que es Xalapa, pero no se logró realizar la expo-venta, por ello, se trasladó al puerto de Veracruz ésta actividad.“Es una feria con mucha historia y tradición, 30 años cumplió en el 2019. En 2020 tuvimos que reconfigurar este y muchos proyectos del IVEC y lo desarrollamos de manera virtual y este año el verano del 2021 hicimos una versión acortada en el teatro del estado en Xalapa. Nos faltó realizar la expo- venta de libros y no queríamos dejar pasar”.En la 31 Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, participan distribuidores de libros de Xalapa, Veracruz y de la región, 145 sellos editoriales; así como 21 libreros de Veracruz, Córdoba y Xalapa y se llevará a cabo en las instalaciones del Convento Betlemita y sede del IVEC.La inauguración será este miércoles primero de diciembre a las 12:00 horas y todas las actividades serán gratuitas.