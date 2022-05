Ferias como la del mango apoyan a productores: SECTUR

Después de pandemia, Veracruz se encuentra a un 52 por ciento por encima de lo generado en 2019. Plan Nacional de Vacunación sirvió para reactivar la economía en todo el Estado, mencionó el titular de la Secretaría de Turismo y Cultura de Veracruz (SECTUR), Iván Martínez Olvera.Durante la promoción del Festival del Mango Actopan 2022, el Secretario declaró que a pesar de haber concluido el periodo vacacional, la economía veracruzana sigue en movimiento, gracias a que las actividades y movilidad de personas continúan en todo el Estado, esto con la seguridad que ofrece el estar vacunado."Nos ha apoyado mucho el Plan Nacional de Vacunación que ahora ya nos permite tener este contacto de manera más cercana. No necesariamente todos con cubrebocas, lo invitamos pero le da más seguridad a las personas", dijo.En este sentido, invitó a la población a apoyar y asistir a estas ferias, las cuales aparte de ofrecer productos a un menor costo que en la Capital, generan un apoyo para los agricultores."Aquí nosotros podemos encontrar un kilo de mango en 20 pesos, allá (en Actopan) una reja de mango la vamos a poder encontrar en 150 pesos. Vamos a beneficiar a los productores, a la agricultura y vamos a poder ayudar a todas nuestras comunidades que están generando estas actividades en pro del turismo y de la derrama económica", expresó.Informó que contemplando el periodo vacacional de Semana Santa, Veracruz se encuentra un 52 por ciento por encima de lo generado en 2019, año en el que aún no comenzaba la pandemia. Y, en periodo no vacacional se encuentra por encima del 50 por ciento.Asimismo, destacó que se están organizando diversos eventos (como el Salsa Fest) que también generarán una importante derrama económica, con el afán de reactivar Veracruz en todos los sentidos."Estamos tratando de reactivar todo, estamos impulsando todas las festividades. Ustedes saben que ahorita viene el Salsa Fest. Estamos con números igual impresionantes de gente ya registrada que están ansiosos por visitar el Salsa Fest", comentó.Destacó el esfuerzo que están haciendo hoteleros que también se vieron afectados por pandemia, ya que de los 22 que cerraron, ya se han reactivado todos. Excluyendo a los que, además de esta contingencia, tuvieron problemas externos a ésta."Existen otros hoteles que cerraron pero ya por temas familiares, por temas de algunas cuestiones personales", concluyó