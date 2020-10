Fernando murió atropellado y ahora lo acusan de asaltante; familia pide justicia

Molestos por el actuar de las autoridades, familares y vecinos de la comunidad Palenque Palotal bloquearon la carretera Córdoba-Chocamán, a la altura del kilómetro 14, para exigir justicia para Luis Fernando Falcón Flores, quien murió la mañana de este jueves, arrollado por una camioneta de la Secretaría de Bienestar que presuntamente fue robada.



Los inconformes explicaron que ahora se pretende relacionar al joven de 21 años con el robo de la camioneta Nissan NP-300 del Gobierno Federal.



El joven fue arrollado en camino Neria-Chocamán, luego de que el vehículo supestamente fuera robado a empleados de Bienestar.



"La Policía Municipal de Chocamán detuvo al chofer de la camioneta pero lo dejó libre sin ponerlo a disposición por la muerte de este joven”, dijeron.



Alrededor de las 15:30 horas procedieron a bloquear la carretera utilizando un camión de carga, con cartulinas que decían “Queremos justicia para Fernando” o “Fernando no es un ratero”.



Benigno Falcón Orduña, tío de Fernando, aclaró que lo arrollaron cuando se dirigía a su trabajo y ahora nadie responde por la muerte de su sobrino, quien dejó en la orfandad a una niña.



De no hacerles caso, advierten que podrían tomar la Caseta de Peaje de Fortín.



Asimismo, indicaron que procederán legalmente contra los policías municipales de Chocamán, ya que golpearon al padre de Fernando cuando se acercó a tapar el cuerpo y pretender colocarle una veladora en lo que llegaban policías ministeriales para realizar las diligencias de ley.



Esta mañana trascendió el asalto a empleados de la Secretaría de Bienestar en la carretera que va de Córdoba a Chocamán. Posteriormente, Fernando —quien viajaba en una motocicleta— fue atropellado y murió al instante.



Sin embargo, fue señalado como presunto asaltante, lo cual fue negado por los familiares, quienes indicaron que es trabajador de una empresa de aves; hasta ahora no hay respuesta alguna.