Fernando Yunes, “el Alcalde que destruyó el fraccionamiento Reforma”

Flavio Hernández Cházaro, amigo de juventud del Alcalde Yunes

El Alcalde Fernando Yunes, levantando la mano de José Medina

Algunas de las obras en el Reforma reportadas en el Programa General de Inversión 2020

La alcaldía panista que encabeza Fernando Yunes Márquez ha avalado y propiciado la construcción desmedida de edificios en el Fraccionamiento Reforma de la ciudad de Veracruz, poniendo en riesgo el abasto de agua, electricidad y el futuro de vecinos de la zona.El edil es señalado de facilitar permisos principalmente a la desarrolladora Grupo Genus, dueña de la mayoría de los nuevos inmuebles y encargada de otros proyectos en construcción.Así, con el respaldo yunista, Genus se adueñó de terrenos donde a futuro, aseguran vecinos, levantaran más desarrollos de vivienda vertical, lo que merma la tranquilidad en el Reforma.“Aquí no hay más que un solo culpable: el Alcalde y se llama Fernando Yunes, así de sencillo", dijo Emilia Labourdette, habitante de la zona.Justamente a partir del 2018, una vez iniciada la actual administración, el Ayuntamiento de Veracruz otorgó licencias de construcción sin antes haber realizado el estudio de factibilidad.El propio Grupo MAS, organismo operador de agua en la ciudad, ha establecido que el fraccionamiento no puede albergar construcciones de multifamiliares por la alta demanda que esto generaría. Es decir, impactarían negativamente en la infraestructura hidráulica, abasto de agua, electricidad y hasta en la movilidad urbana.“La única problemática en la que hay que poner atención es sobre la demanda de agua que se viene incrementando con el cambio de la verticalización y construcción de edificios multifamiliares, siendo que el sistema en general no está diseñado hidráulicamente para atender la nueva demanda prometida", advirtió Grupo MAS en un documento.Según el mismo organismo, la infraestructura hidrosanitaria (agua y alcantarillado) del Fraccionamiento se concibió como un desarrollo habitacional con viviendas unifamiliares de tipo residencial.Y ahora, para construir desarrollos multifamiliares “es necesario que sea tramitada ante la concesionaria un pedido de factibilidad para determinar si existen o no condiciones en la infraestructura que permitan tales emprendimientos. Pero resulta que hemos detectado que no todos los emprendimientos pasan por un estudio de esta índole”.Sin embargo, Genus sigue obteniendo “privilegios” en complicidad con el Ayuntamiento y con otras empresas constructoras e inmobiliarias propiedad de personas que han sido señaladas como prestanombres de la familia Yunes, directamente amigos del alcalde Fernando y su hermano Miguel Ángel, exalcalde de Boca del Río y reciente excandidato a la misma Alcaldía de Veracruz.“Son demasiados ya los condominios, edificios que se han hecho; a la fecha son cerca de 60 y faltan muchos más, creemos serán cerca de 250", lamenta Rafael Lagunes Chipuli, quien alerta que la situación cada día se agrava más, ya que solamente los constantes apagones han dañado sus aparatos electrodomésticos.Genus Veracruz S.A. de C.V. tiene como domicilio social el segundo piso de la calle Mario Molina 465, en la colonia Centro. Entre sus socios mayoritarios están Flavio Sergio Hernández Cházaro, Cristina Rosas Fuentes y Jesús Martínez Hernández.La empresa está inscrita ante el Registro Público de Comercio desde el 11 de julio del 2017, es decir, un mes y tres días después de que a Fernando Yunes recibiera su constancia de mayoría que lo acreditaba como alcalde electo.Entre sus mismos dueños se van vendiendo y comprando las acciones de la compañía cada cierto tiempo; según un abogado consultado, con esto cometerían una “simulación de operaciones” para no aparecer como socios mayoritarios por mucho tiempo“Jesús Martínez vende sus acciones a Hernández Cházaro y después éste se lo regresa a Jesús Martínez y solamente duran por cuatro meses y lo que declararon en el acta constitutiva fue ‘motivos personales’, ambos declararon lo mismo al momento de vender sus acciones”, explicó el especialista.Según el portal gobiernoabierto.veracruzmunicipio.gob.mx , sólo a la constructora de nombre Hernández Cházaro S.A de C.V., se le han entregado entre el 2018 al 2020, 9 licencias de uso de suelo para la construcción de edificios para departamentos.Además, al menos otros 40 permisos han sido para otras inmobiliarias, constructoras y en algunos casos personas físicas que terminan por tener conexión con Hernández Cházaro o en su defecto con Fernando Yunes, de quienes se sabe, mantienen una amistad desde la época universitaria.Dicho portal del Ayuntamiento aún no cuenta con la lista de Licencias de Uso de Suelo 2021, donde se presume que habría más permisos de este tipo.Asimismo, otras empresas que construyen en el fraccionamiento y tienen permiso del Ayuntamiento, como Inmobiliaria HHCH de C.V. e Inmobiliaria y Constructora Puerto Banderas S.A. de C.V. no tienen otro registro alguno en Internet o en guían inmobiliarias donde se constate su domicilio fiscal o socios.Genus, de acuerdo a la misma empresa, es una sociedad que tiene por objeto la compra de terrenos o inmuebles para derrumbar y posteriormente construir en vertical y vender departamentos.A decir de los vecinos, hace años algunos años inició la compra desmedida de terrenos y casas “viejas” a precio muy económico, sacando provecho a personas necesitadas. En los primeros meses del 2018, empezaron a aparecer los permisos de construcción, con evidentes facilidades para las empresas señaladas.Aunque aparentemente no hay nada ilícito, los vecinos explican que “las construcciones las realizan sin permisos (para construir áreas verdes u otros varios), sin estudios de factibilidad de energía eléctrica o suministro de agua potable y drenaje, es más, ni siquiera se ocupan de tener una licencia de construcción".Simplemente, pagan las multas a las que son acreedores con tal de subsanar cualquier irregularidad, operando en contubernio con la Alcaldía panista.Según el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, Flavio Hernández Cházaro es socio de otras 5 empresas: Abastecedora de Comercio S.A de C.V., Emplaver S.A. de C.V., Representaciones Industriales de Veracruz S.A de C.V., Aceros y Metales SOCHA S.A. de C.V., Activos Eminencia S.A de C.V. y Umbrella Led México S.A de C.V.En esta última comparte acciones con José Ricardo Medina Hernández.“Pepe” Medina es un conocido operador político y amigo de la familia Yunes, mientras que Hernández Cházaro es señalado entre círculos panistas como el principal patrocinador de la campaña de Miguel Ángel Yunes Márquez y ahora de su esposa Patricia Lobeira, quien ahora compite en su lugar por la Alcaldía porteña.El pasado 5 de mayo hizo el diputado federal por MORENA, Julio Carranza Áreas, aseguró que denunció a los dos empresarios —Medina y Hernández Cházaro— ante la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero, delincuencia organizada y evasión fiscal, debido a una compleja red de tráfico de influencias.Al recorrer del Fraccionamiento, se puede observar una multitud de lonas colgadas con el hartazgo de los vecinos: "NO MÁS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN PARA DEPARTAMENTOS", "Generan problemas de drenaje y alcantarillado deficiente, suministro de agua y luz insuficiente, sobrepoblación y vialidad", "Cuidado con las propiedades que adquieres, servicios insuficientes".Irónicamente, el valor de las casas en dicho fraccionamiento se han disparado en los últimos 5 años.Aunque a los vecinos convendría que el valor de sus propiedades incremente con el tiempo, el beneficio es directo para las desarrolladoras e inmobiliarias debido al “negro negocio” de la plusvalía en el Reforma.Desde que Fernando Yunes Márquez tomó posesión de la Presidencia Municipal, el Reforma es el único Fraccionamiento donde cada año de su administración se han realizado obras públicas.Según los mismos vecinos, son obras que representan un gasto excesivo e innecesarias ante las demandas reales que tienen.Documentos oficiales del Programa General de Inversión del Ayuntamiento, comprueban que en el 2018 se invirtieron en el Reforma 374 mil 562.70 pesos; en 2019, 5 millones 200 mil pesos; en el año 2020 un total de 41 millones 350 mil pesos.Este 2021 van invertidos 19 millones 923 mil 36.15: un total de 66 millones 847 mil 598 pesos y 80 centavos en menos de 4 años.De este dinero, sólo se ha invertido cerca del 9% en drenaje pluvial, mientras que el otro 91% se ha utilizado para rehabilitación de calles y camellones.“Lo más importante es que tienen que arreglar el drenaje, el drenaje es de 50, 60 años para cierta cantidad de personas, entonces pueden poner las calles muy bonitas pero mientras no se arregle el fondo del problema que es drenaje, tubería y lo que es la luz... o sea, pueden quedar bonita las calles pero los habitantes son los que resienten la densidad de población que hay", explicó la coordinadora de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Veracruz, Ana María Herrera Bernal.En los últimos meses, en el Reforma se ha visto afectada la vialidad por las trabajos de rehabilitación de concreto hidráulico en las calles donde se encuentran los multifamiliares ya construidos, donde ya hay departamentos vendidos o rentados, o terrenos donde aún no se construyen los edificios verticales planeados de Grupo Genus o las demás inmobiliarias “cómplices”.Mientras, las avenidas principales del fraccionamiento se quedan con asfalto. Es decir, de esta manera jugarían con la especulación del mercado para alterar los precios del metro cuadrado en la zona.Y es que de acuerdo a la Guía de Valores de Terrenos del AMPI, o “Libro Verde” para esta zona conurbada, el concreto hidráulico en calles puede disparar los precios de los inmuebles,Por su parte, los afectados dejaron en claro no estar en contra de la verticalidad ni del desarrollo que se pretende, sin embargo, aseguran con papeles en mano, que no se está haciendo el estudio correspondiente para dichas edificaciones.“Lo que estamos tratando de hacer, lo que más queremos ahorita, es darle un alto a esto, ya no podemos continuar. Ya los edificios que están hechos pues ni modo que se vayan a echar abajo, pero sí se me ocurre que hay muchas obras que se puedan detener (..).“Es imposible que metan más edificios en el Reforma, ya no cabemos sinceramente, el problema se va agravar, obvio se va agravar, desde el 2018 inician con esto y es la fecha que no terminan, no paran, de hecho se ha multiplicado", dijo preocupado Rafael Lagunes Chipuli, quien lleva 42 años viviendo en el Reforma.Los residentes mantienen la esperanza de que algún día, les sea regresado su tranquilidad.Por lo pronto, imploran de manera desesperada un cese a los permisos y a las construcciones, advirtiendo que de no ser así Fernando Yunes Márquez pasará a la historia como “el Alcalde que destruyó el fraccionamiento Reforma”.