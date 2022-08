Festejan con desayuno a Bomberos de Coatzacoalcos

Tras 4 años sin festejar, este Día del Bombero los elementos de Coatzacoalcos fueron apapachados y con un desayuno se les reconoció por su excelente labor.Los casi 60 elementos de este puerto disfrutaron acompañados del alcalde, Amado Cruz Malpica, y por su parte el cabo oficial Jorge Martínez Martínez, quien es oficial de guardia y lleva 13 años en la corporación, dijo que ahora más que nunca dan su servicio con mucho empeño para ayudar a quienes más lo necesitan."Llevo 13 años aquí, es importante porque a mí me gustó la adrenalina de ver los camiones de bomberos, se me hizo estar aquí y esto es mi vida, de aquí estoy sacando mi carrera, mi familia y amigos me apoyan muchos, un desempeño excelente, la preparación que hacemos con mis compañeros es mucho mejor que la que prestábamos anteriormente", dijo.Agradeció el evento preparado en su honor este lunes y recordó que hace 4 años no compartían en una fiesta por diversos temas, entre ellos la pandemia.