Festejos decembrinos con no más de 10 personas, advierten en Orizaba

Reunión de más de 10 personas que sea detectada en Orizaba, se pedirá sea concluida; y es que tanto la Policía Municipal como Protección Civil estarán en operativo para detectarlas.



El alcalde Igor Rojí López advirtió que no deben haber fiestas los días 24 y 25, así como 31 de diciembre y 1° de enero. Incluso aseguró que él cenará solamente con su esposa y su hijo.



"Vamos a recordarles a quienes tengan fiestas de más de diez personas que éstas están suspendidas. El personal va estar haciendo sus rondines pero queremos que la gente sea responsable, no podemos andar de casa en casa diciéndoles que no festejen. Si lo van hacer que sea en corto, sólo los que viven en la casa".



Reiteró que la principal estrategia que se tiene que seguir para prevenir el COVID-19 es el uso de cubrebocas, lavado de manos frecuente y la sana distancia. "Nosotros podemos cerrar el centro pero si la gente no toma sus medidas es muy complicado".



Aunque no descartó que se apliquen estrategias más drásticas en esta época y después de las fiestas decembrinas aunque el número de personas de Orizaba que están internadas en los hospitales del IMSS y Regional de Río Blanco no llega a 15.



Insistió que debe haber mucha responsabilidad de parte de la gente para que los contagios bajen.



Finalmente, reconoció que aumentarán los casos de Coronavirus, por la gente que no se quedará en casa y vendrá de vacaciones a Orizaba.