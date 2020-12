Festival Folklórico “Miguel Vélez Arceo”, este sábado; por pandemia será virtual

Programado originalmente para realizarse del 27 de marzo al 5 de abril, el Festival Folklórico “Miguel Vélez Arceo”, creado en el año 2012 por el maestro Ángel Ciro Silvestre García, tuvo que posponerse por la pandemia hasta este sábado 12 de diciembre en que será de manera virtual para transmitirse en las páginas de Facebook de la Dirección de Difusión Cultural de la UV y del propio Ballet Folklórico.



Su actual director, el maestro Julio César Flores Prado nos comenta que "pensando que la pandemia duraría 3 o 4 meses, esperamos para hacerlo presencial, y como se alargó, buscamos la alternativa del cómo salir adelante con este festival, que no se fuera como un año cero, perdido. Por eso nuestra propuesta de realizarlo de manera virtual. Confiamos que el próximo año volveremos a una semi normalidad."



"Hemos planeado, en conjunto con la Dirección General de Difusión Cultural y con el director de grupos artísticos este proyecto que reúne parte de la visión del maestro Vélez, que el grupo trascienda. Cuando llegué hace 27 años al ballet se se hablaba de una escuela, de licenciatura en danza folcklórica, proyectos que hasta ahora no se han aterrizado, aunque ya hemos avanzado por la parte académica al realizar un diplomado."



"En esta edición del Festival quisimos compartir con el público el cómo se va desencadenando, cómo viven sus integrantes su trayectoria, su producción, el cómo han tenido el haber vivido la experiencia de pertenecer al ballet, cómo han evolucionado como bailarines y que el público conozca esa parte atrás de bambalinas del ballet, a través del festival".



"Además de las vivencias con otros grupos, compañías que han estado en las 8 ediciones anteriores, que han aportado su experiencia y vivencia al Festival, que lo opera por completo el Ballet Folklórico, con respaldo de Difusión cultural, en el que todos tenemos una actividad, nadie queda fuera, desde el director hasta el último bailarín, desde mover sillas, hacer llamados a los grupos, convocarlos, apoyar en todos los tramites necesarios para realizar un festival de esta magnitud".



"Siempre he procurado ser un director incluyente, involucró a todos los integrantes del Ballet Folcklórico, así como a todas las personas que nos han apoyado. Cuando pensamos en el formato virtual lo consideramos un poco desgastado, por eso descartamos el mandar la presentación de un cuadro coreográfico a través del Face. Si no es del interés del público éste abandona la transmisión. Por eso decidimos compartir la visión que tenía el maestro Vélez, hemos evolucionado, nos sumamos a su criterio, que su visión siga permaneciendo en las nuevas generaciones."



"Hemos contado con el apoyo del Ayuntamiento, de su Dirección de Desarrollo Urbano, para cerrar el parque Xallitic, la gente del barrio fue respetuosa, nos permitió grabar, sin aglomeraciones, sin que se acumulara gente. Grabamos con apoyo de TvUV, para la edición que culmina con la participación del Ballet Folklórico, del grupo sede anfitrión."



"La inauguración fue en Casa del Lago, precisamente en el foro que lleva el nombre del maestro Miguel Vélez, ante la llegada de los 10 años de su fallecimiento. Quisimos hacer algo destacado por el aniversario, agradecidos con el legado que nos deja, después de las grandes producciones que hizo, marca una línea en la historia, en las artes. Ahora a nosotros nos toca sumar, hacer que este legado sea más trascendente, nos deja una vara muy grande, vara muy alta para rebasar".



La inauguración del 9° Festival Folklórico “Miguel Vélez Arceo” fue el pasado 1° de diciembre con la transmisión de las cápsulas diarias donde el público ha podido conocer el arduo trabajo que existe detrás de la realización de un festival tan importante, a través de la página oficial de Facebook del festival . Ahora está todo preparado para el programa especial de este sábado 12 de diciembre, para que el público tenga asistencia virtual desde las páginas de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube que Difusión Cultural UV ofrece a la comunidad.



La transmisión para este sábado 12 de diciembre, será en punto de las 20:00 horas, previo a su lanzamiento, los integrantes del Ballet Folklórico UV nos contarán sus experiencias y conocimientos adquiridos a través de los años en los que se ha llevado a cabo el festival, en cápsulas que se han podido ver a partir del día 1° de diciembre en la página oficial Festival Folklórico de Veracruz "Miguel Vélez Arceo".