Cierto es que no había terminado la primera edición cuando sus organizadores ya repartían tareas para preparar el 2do Festival Virtual Internacional de Teatro Citlaltépetl 2020, que inició el pasado 23 de septiembre para concluir el próximo 4 de octubre del 2020.Es un encuentro escénico internacional, creado por Casa Intercultural Citlaltépetl en agosto del 2019, que se repite con más brío este año con un programa lleno de actividades, que incluyen obras de teatro, conversatorios, talleres, ponencias, entre otras.Para este viernes, a las 18:30 horas, tendrá lugar el conversatorio La Mujer en la Escena Teatral Latinoamericana de cara al siglo XXI. Vía Zoom desde El Globo, arte y cultura Yucatán. Para las 20:00 horas se transmite “Rojo” , puesta en escena en clasificación de más de 18 años, con El Globo.Para este sábado se programó a las 18:30 horas El inesperado asesinato del terciopelo sonriente o Descosiendo al peluche, puesta en escena para público mayor a 15 años a cargo de PonteComo todos los eventos son gratuitos, no hay cobro por participar, pero si se solicita al público hacer una cooperación voluntaria a las actividades, apoyando así el gran trabajo de los artistas escénicos, cooperación que permite se pueda continuar presentando su arte en más escenarios.Debido a la pandemia, esta vez el festival será de manera virtual, así que sugerímos al público no perderse las transmisiones a través de las redes sociales y página web del Festival. https://www.festivalcitlaltepetl.com/