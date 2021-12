FGE estaría alterando ADN en identificación de cuerpos, acusa Colectivo

Dadas las dudas que existen sobre la posible alteración del ADN para la identificación de restos humanos hallados en fosas clandestinas en el Estado, es importante que un grupo independiente de químicos y especialistas forenses pueda verificar esta situación y descartar que efectivamente esté ocurriendo.Así lo consideró Carlos Saldaña Grajales, del Colectivo Familiares Enlace Xalapa, quién previamente acusó a personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de incurrir en “robo” del material genético de unas personas para asignarle el resultado a otras y así descartar que se trate de las encontradas en inhumaciones ilegales.“Sí se puede, porque desafortunadamente la Fiscalía está cayendo (en la alteración del ADN), yo no tengo nada en contra de la fiscal general, Verónica Hernández Giadáns, pero ella no ha puesto atención en sus funcionarios, y le dije que lo hiciera porque todavía hay mucha gente corrupta”, puntualizó.Según él, hay países que se han ofrecido a brindar el apoyo para la identificación de las osamentas localizadas en diferentes puntos de la Entidad.“Sí, efectivamente, hay otros países que se han ofrecido el apoyo”, comentó Saldaña Grajales al ser cuestionado sobre esta posibilidad de que un organismo o panel de expertos pueda avalar que los resultados que les da la Fiscalía sean válidos y verídicos.Por otro lado, acusó que en Coatzacoalcos, se “desapareció” un cuerpo y la FGE se amparó para no mostrar o dar la información que se le requiera.Abundó que la Fiscalía General de la República (FGR), es la que le está solicitando estos datos del cadáver “perdido”, pero la instancia de procuración de justicia de Veracruz, se opone a entregarla.“Tenemos este caso que estamos exigiendo (la información), pero la Fiscalía de Veracruz se amparó para no permitirle a FGR acceder a esa carpeta de investigación”, aseguró Carlos Saldaña.