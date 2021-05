FGR deberá determinar si procede contra exduartistas por desvíos

La Fiscalía General de la República (FGR) tendrá que determinar si existen responsabilidades penales o no contra varios exfuncionarios del gabinete del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) obtuviera un amparo para que se volviera a abrir e integrar una carpeta de investigación por el presunto desvío de recursos.



Incluso ya fue notificado el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, que debe ordenar al fiscal especializado que lleva el tema actuar de inmediato, con la advertencia que de no hacerlo será destituido del cargo.



De acuerdo con el amparo 1208/2017, promovido por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF, Víctor Manuel Andrade, en contra del Agente del Ministerio Público de la Federación, como Titular de la Mesa VI, adscrito a la Dirección General de Asuntos Especiales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República), dicha instancia está obligada a cumplir en próximos días si se determinarán responsabilidades contra varios ex servidores públicos.



Debido a la secrecía del expediente, no se detallan los nombres pero se trata del caso

AV/ PGR/ UEIDCSPACJ/ SP/ M-VI/ 383/ 2018, actualmente con el número FESP/ 043/ 2015/ III- 02 por desvío de recursos en el año 2014 en el Gobierno de Veracruz, lo cual abarcaría varias dependencias estatales.



Conforme al Informe de la Cuenta Pública 2014 elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, en ese año, en Veracruz se detectaron desvíos en varias dependencias como lo fueron las Secretarías de Salud, Educación, Protección Civil, Desarrollo Social y Finanzas.



El Juez Federal ordenó a la PGR determinar las responsabilidades correspondientes, en la inteligencia que de no hacerlo así en la temporalidad y forma indicada, le será impuesta una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo; además de que el presente expediente será remitido al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.



Por ello, ordena al titular de la Fiscalía General de la República con sede en la Ciudad de México, Alejandro Gertz Manero, en su calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la mesa XIII adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la Procuraduría General de la República, con residencia en la Ciudad de México, para que gire sus instrucciones y ordene a la precisada autoridad responsable que cumpla con la ejecutoria de mérito.