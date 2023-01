FGR exhibe omisiones de su personal en Veracruz; no indagaron robo

Una investigación de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparos de la Fiscalía General de la República (FGR) detectó omisiones por parte de una exagente del Ministerio Público de la Federación en el municipio de Tuxpan.Dicha exfuncionaria, que fue investigada por la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, incurrió en un incumplimiento de su deber al solicitar un Acuerdo de No Ejercicio de la Acción Penal, contra un probable responsable del delito de robo, por un monto de 498 mil 829 pesos.La investigación interna de la FGR mostró que la fiscal federal presentó un pliego de consignación que carecía de la firma de uno de los testigos de la FGR, de modo que dicho documento resultó nulo y sin valor probatorio eficaz para dictar formal procesamiento contra el acusado.“Es así que la fiscal federal, previamente a acordar el No Ejercicio de la Acción Penal omitió ordenar actos de investigación que resultaban necesarios para acreditar que el hecho sucedió y que el imputado lo cometió o participó en su comisión”.Por lo que probablemente no cumplió y perjudicó por negligencia la debida actuación del Ministerio Público de la Federación, habiendo integrado la carpeta de investigación y haber acordado incorrectamente el no ejercicio de la acción penal.Esto es, la agente del MP no practicó las diligencias correspondientes para la debida integración de un expediente en el tiempo comprendido del 9 de diciembre de 2016 al 15 de diciembre de 2017.“Bajo esa tesitura, lo conducente era que (la exfiscal) ordenara y desahogara los actos de investigación mínimos, indispensables y conducentes, tendientes a esclarecer los hechos denunciados” muestra la investigación de la Fiscalía.Lo que determinó la FGR fue la de emitir una amonestación privada a la agente del ministerio público, sin que se lleve a cabo su cese de las actividades de procuración de justicia de la dependencia.