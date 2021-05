FGR tiene empolvadas denuncias de Auditoría Superior contra UV

A 90 días para que concluya la administración de Sara Ladrón de Guevara al frente de la Universidad Veracruzana, ya corresponderá a su sucesor o sucesora, atender lo relacionado con las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República, por parte de la Auditoría Superior de la Federación.



Al día de hoy, la ASF presentó dos denuncias de hechos por presuntas irregularidades cometidas en la UV en la Cuenta Pública 2013, año en que el rector fue Raúl Arias Lovillo hasta septiembre y a partir de entonces la actual Sara Ladrón de Guevara.



Sin embargo fue hasta los días 20 y 22 octubre de 2015 cuando la Auditoría Superior de la Federación presentó las correspondientes denuncias de hechos, las cuales están relacionadas con los recursos federales que se transfirieron al Gobierno de Veracruz y éste no entregó a la UV, pero no fue denunciado el hecho.



En febrero pasado la ASF presentó su último paquete de denuncias ante la FGR y no apareció una nueva contra la Universidad Veracruzana, por lo que únicamente son dos, a las que tendrá que hacer frente la Dirección de Asuntos Jurídicos, tanto de la actual, como de la próxima administración que comenzará a partir de septiembre próximo.