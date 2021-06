Fidel Kuri logra que tribunal acepte recurso de queja sobre posesión del “Pirata” Fuente

La disputa por la posesión del estadio Luis “Pirata” Fuente y el Centro de Alto Rendimiento, ubicados en Boca del Río, todavía sigue en los tribunales, pues el empresario Fidel Kuri Grajales logró que le aceptaron un recurso de queja, para definir quién debe tener el control sobre dichos inmuebles.



En noviembre del año pasado, Kuri Grajales, a través de la Promotora Deportiva del Valle de Orizaba Asociación Civil, promovió el juicio de amparo 664/2020 ante el Juzgado Tercero de Distrito, incluso logrando una suspensión provisional para que el Gobierno de Veracruz le devolviera el control de dicho inmueble.



Al empresario orizabeño se le fijó una garantía económica de 565 mil pesos para hacer válida la suspensión provisional, sin embargo, al no pagarla, el Gobierno de Veracruz obtuvo después una resolución favorable y se le negó la suspensión definitiva a la Promotora Deportiva del Valle de Orizaba.



Con ello, el Gobierno Estatal podía mantener el control y manejo de ambos inmuebles, sin embargo, en marzo pasado, Fidel Kuri, a través de sus abogados, promovió un recurso de queja ante el Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, el cual apenas informó esta semana que ha dado entrada a dicho expediente, para determinar la validez del contrato de comodato.



Será esta instancia la que defina si aún es válido el contrato de comodato que entregó el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa a Fidel Kuri, o en su defecto, si ya no lo es y el Gobierno del Estado podrá disponer del inmueble para la llegada de algún club de futbol.