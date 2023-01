Fidel Kuri no deja morir pleito legal por el “Pirata”

Promotora Deportiva del Valle de Orizaba A.C., propiedad del empresario Fidel Kuri Grajales, promovió un nuevo recurso de amparo para recuperar el estadio de futbol Luis “Pirata” Fuente, actualmente en resguardo del Gobierno del Estado.Con fecha 19 de enero Promotora Deportiva del Valle de Orizaba, antigua operadora del Club Tiburones Rojos del Veracruz, formuló el juicio de amparo en revisión 9/2023 ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, contra actos del Juzgado Tercero de Distrito en Veracruz.Por medio de dicho recurso, Promotora Deportiva solicitó dejar insubsistente la resolución de fecha 28 de octubre de 2022 del Juzgado 3º y mediante la cual se declaró el sobreseimiento del amparo664/2022.En dicho recurso, Fidel Kuri Grajales impugnó la rescisión del comodato entre Promotora Deportiva del Valle de Orizaba y el Gobierno del Estado de Veracruz para operar el ahora desaparecido equipo de los Tiburones Rojos y las instalaciones del estadio Luis “Pirata” Fuentes y el Centro de Alto Rendimiento.Sin embargo, el Juzgado 3º determinó que si bien el reclamo de la empresa era procedente de igual manera era infundado y por lo tanto carecía de sustento para presentarse y el pasado 28 de octubre, declaró sin materia el asunto.Con el nuevo reclamo ante el Primer Colegiado en Materia Administrativa, Promotora Deportiva del Valle de Orizaba pelea por reanudar el juicio sobreseído y retomar el uso del “Pirata” Fuentes, aún y cuando el gobernador Cuitláhuac García Jiménez reclamó públicamente la desaparición de los Tiburones con Fidel Kuri a cargo.“Hay un personaje (Fidel Kuri Grajales) que administro muy mal el equipo anterior y no más nos fregó con el nombre, está sancionado el nombre, no podemos utilizar el nombre no solamente por la Federación Mexicana de Futbol sino por la FIFA, ya nos fregó con eso” mencionó el Gobernador en una conferencia ofrecida el pasado 18 de enero.En esa ocasión, García Jiménez anunció que había ya un empresario interesado por llevar al Pirata de nuevo a la lista de plazas de la Primera División del futbol mexicano, y en todo caso, se prevé que el nuevo dueño cuente con el capital necesario para contratar buenos futbolistas para hacer del Veracruz un equipo competitivo.Adicionalmente a su pelea con el Gobierno de Veracruz, Promotora Deportiva del Valle de Orizaba busca invalidar una sentencia de la Tercera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior y de la Segunda Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residente en Xalapa, Veracruz, por un conflicto con la Administradora Desconcentrada Jurídica de Veracruz "2", del Servicio de Administración Tributaria.Por lo anterior, la empresa deportiva formuló el amparo 53/2023 ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito.Cabe recordar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) exige de la empresa de Fidel Kuri Grajales un crédito fiscal emitido desde el pasado 1 de diciembre de 2017.