Fiesta patronal en Xico sería riesgosa ante pandemia: Regidor

Habrá afectaciones a los comercios de Xico por la suspensión de la fiesta patronal a celebrar en el mes de julio, aunque no como el año pasado, consideró el regidor primero, Eduardo Pozos Pérez.



Luego de que empresarios consideraron que tendrán pérdidas económicas ante la cancelación de los eventos, el funcionario municipal indicó que entienden la situación de los negocios, sin embargo, dijo que es necesario evitar que se den contagios, toda vez que opinó que la pandemia está controlada en ese municipio.



“No como el año pasado pero habrá afectación, no quisiéramos que la hubiera porque entendemos la situación por la que han pasado pero no todos están vacunados y es un riesgo, viene mucha gente de fuera, son eventos masivos y estamos controlados de los contagios y no queremos arriesgarnos”, detalló.



Asimismo, precisó que poco a poco se ha reactivado la economía en el Pueblo Mágico y durante los fines de semana se registra buena afluencia de turistas.



“Ya hay turismo y ya se abrió todo. Los negocios ya se están reactivando, los fines de semana acude turismo y ya se reactivó”, acotó.



Además, dijo que la apertura de la cascada de Texolo atrae más visitantes, quienes poco a poco dejan ganancias a los comerciantes.