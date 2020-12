Fijan nueva audiencia de García Luna para el 17 de febrero; lleva 40 días aislado por COVID

El exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, lleva al menos 40 días en aislamiento debido al aumento de casos de Coronavirus en la cárcel de Brooklyn, Nueva York, en la que está detenido a la espera del juicio por narcotráfico, integración de una banda criminal y falsedad de declaración a agentes federales.



En la audiencia de seguimiento del caso, celebrada este lunes a primera hora, el abogado del exfuncionario mexicano, César de Castro, informó al juez Brian Cogan (el mismo que enjuició a Joaquín “El Chapo” Guzmán) que las comunicaciones con su defendido han sido prácticamente inexistentes y que llevaba desde el 20 de octubre sin poder hablar con él. De hecho, se conectó unos minutos tarde a la audiencia telefónica porque aprovechó para platicar con su cliente antes de la presentación ante el juez.



Hasta en tres ocasiones, denunció el abogado, autoridades del penal le cancelaron reuniones programadas sin dar ninguna explicación. “Y no tengo claro cuándo va a salir (del aislamiento)”, se lamentó De Castro, insistiendo en la dificultad que tiene García Luna para acceder a consultar las pruebas en su contra que ha entregado la Fiscalía.



El pasado viernes, el tabloide neoyorquino Daily News informaba de un brote de Coronavirus en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, cárcel donde está García Luna desde su llegada a Nueva York, con cerca de 80 prisioneros y medio centenar de oficiales de prisiones contagiados, en una escalada de casos que se disparó en la última semana.



La Fiscalía confesó que no tuvo información sobre el aislamiento de García Luna para prevenir los contagios de COVID-19 en el MDC hasta el pasado viernes y se mostró abierta a mediar y negociar para que el acceso del abogado a su cliente y del exfuncionario a los documentos del caso se puedan solucionar. El juez Cogan, recordando la situación extraordinaria que se vive actualmente por la pandemia, pidió al gobierno que haga “todo cómodo” para paliar la situación.



Según las últimas comunicaciones judiciales, el caso ya acumula más de 955 mil páginas de documentos de pruebas contra García Luna, además de miles de grabaciones e intercepciones electrónicas.



Por el resto, la audiencia transcurrió sin novedades. El juez Cogan no dictaminó todavía si accede a retrasar la entrega de documentos de pruebas con material sensible y confidencial, con información de testigos protegidos que quieren evitar que se hagan públicos para no poner en riesgo su integridad. El juez dijo que esperará tres semanas hasta que la defensa se posicione a favor o en contra de esa petición de la Fiscalía.



La próxima audiencia del caso García Luna se programó para el 17 de febrero de 2021.