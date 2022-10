Filme “Para su tranquilidad haga su propio museo” busca empoderar a las mujeres

Foto: Cortesía

Como parte de la gira de documentales 2022 de Ambulante, en el foro cultural Carmela Rey se proyectará la película “Para su tranquilidad haga su propio museo”, este sábado 8 de octubre a las 18:00 horas.Este documental híbrido cuenta la historia de Senobia Cerrud, una mujer panameña que contra toda convención social, dejó de lado el rol de cuidadora para convertirse en pionera del arte contemporáneo al montar su propio museo en casa. Las directoras de este proyecto, Pilar Moreno y Ana Endara, apuntan que se trata de un documental que da poder a las mujeres, ya que para su realización se buscó romper con las ataduras que los hombres suelen poner a sus esposas.El documental es a su vez un homenaje a la memoria de Senobia, quien falleció antes de la realización del mismo, pero que regresa bajo la figura de un fantasma; si bien las directoras aseguran que no se trata de una película biográfica, “Para su tranquilidad haga su propio museo” sí rescata los espacios, la obra y la figura de Senobia a través de los testimonios de quienes la conocieron.Sobre los principales problemas a los que se enfrentó la producción de esta película está justo el patriarcado, pues las directoras relatan que son los hombres quienes hablan por las mujeres, quienes indican lo que pueden o no pueden hacer y hasta lo que van a vestir, razón por la que este filme buscó que fueran las mujeres que conocieron a Senobia quienes decidieran por su cuenta, que se apartaran del rol de cuidadoras eternas y redescubrieran su individualidad.La película también aborda el tema del arte espontáneo, el que no estaba regido bajo el estudio rígido, sino aquel que se produce por la misma sensibilidad individual, Pilar Moreno destaca que el arte instaurado puede aprender del arte espontáneo, pues es este último el que es libre de explorar y crear por el mero gusto de crear, no por la presión de hacerlo.Después de la proyección de “Para su tranquilidad haga su propio museo”, las directoras entablarán una mesa de diálogo con los asistentes a fin de debatir los temas que se abordan en la película.