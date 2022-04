Fiscal de Ixhuatlancillo se niega a indagar paradero de mujer, recrimina familia

Una familia indígena del municipio de Ixhuatlancillo, acusó de omisión de un deber legal a la fiscal de la Unidad de Desaparición, Rosalba García Vega, quien presuntamente se negó a iniciar una averiguación por la desaparición de una mujer y sus dos menores hijos, arguyendo que se fue por su propia voluntad.María Elvira Flores Isabel, Primitivo Sánchez Getolio y Margarita Sánchez Flores, familiares de la desaparecida Angélica Sánchez Flores y sus menores hijos de cuatro y cinco años de edad, hicieron un llamado a la Fiscal General en el Estado, Verónica Hernández Giadans.Exigieron que el caso de su familiar sea atendido y responsabilizaron de cualquier situación que llegue a pasar a los desaparecidos, por no activar los protocolos de búsqueda, pues del pago de sus impuestos como ciudadanos se devenga el salario de los fiscales.Según se conoció, Angélica Sánchez Flores de 22 años de edad conoció a un nicaragüense del cual desconocen su nombre, con quién aparentemente se fue y por ello la Fiscal aseguró que como mayor de edad se fue por su propia voluntad."Nos negamos a aceptar la respuesta que nos ha dado la Fiscal feisbuquera, Rosalba García Vega, acerca de la desaparición de nuestra hija Angélica Sánchez Flores y nuestros dos nietos, menores de edad, cuando expresó: "Se fue por su propia voluntad y es mayor de edad.“En lo segundo tiene razón, es una joven de 22 años de edad, sin embargo, en lo primero no podemos dar la razón, ya que ni siquiera ha podido hablar con nuestra hija por teléfono, por más que lo intentó no respondió la comunicación nuestra hija.“Lo que más preocupa a nosotros es que se llevó a sus dos hijos, menores de edad, uno de cuatro y otro de cinco años, una niña y un niño, respectivamente. Sabemos que los nicaragüenses que ingresan al país lo hacen de una manera ilegal, por otro lado, prostituyen a las personas con la que se relacionan y por otro lado, los pequeños están en un peligro constante.“Tal vez, la Fiscal, Rosalba García Vega, no tenga por qué preocuparse por nuestra hija de etnia indígena, porque no es de su familia tiene razón, lo mismo no tendría por qué preocuparse por nuestros nietos porque tampoco son de su familia, sin embargo, venimos a la Fiscalía en lo referente a búsqueda de personas porque desapareció y no sabemos en dónde está, por eso es que venimos con ella como una servidora pública que está obligada a hacer su trabajo", señalaron.Luego recalcaron que están preocupados por la desaparición de sus familiares, y señalaron que es posible que la Fiscal no esté enterada de todos los homicidios que a diario se comenten, ni del tráfico de órganos de los infantes en la zona y de ahí la preocupación."Nos vamos indignados por el trato recibido en la Fiscalía, por la licenciada Rosalba García Vega, sin embargo, desde este momento hacemos responsable a ella y a todo su equipo por si algo le llegara a suceder a nuestra hija, Angélica Sánchez Flores y a nuestros dos nietos.“Venimos aquí a esta ciudad a buscar justicia y nos encontramos con una Fiscal que solo se limita a enviar mensajes por la red social Facebook, pretendiendo así encontrar a las personas desconocidas, que mala inversión estamos haciendo los ciudadanos al pagar a servidores públicos con esa preparación. Que lamentable si nosotros como pueblo mexicano seguimos permitiendo que esto suceda", concluyeron.