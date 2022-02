Fiscal también debería reunirse con empresarios del sur de la Entidad: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Esteban Enríquez España, consideró que también la fiscal, Verónica Hernández Giádans, debería reunirse con los empresarios del sur de la Entidad, pues aseguró que no hay confianza en los trabajadores del organismo.Y es que mencionó que muchas veces los dueños de negocios de Coatzacoalcos no denuncian la extorsión porque no hay confianza en las autoridades, por lo que es necesario que la Fiscalía General del Estado brinde las condiciones necesarias para atender el delito.“Hay un problema que tiene a la zona atemorizada y afectando mucho, ocasionando cierre de negocios, éxodo de familias de la ciudad, es urgente que se atienda el tema de la extorsión, la extorsión presencial, no las llamadas o engaño telefónico como quizá había confundido el Gobernador, es un problema que urge que entre obviamente el Secretario de Seguridad y creemos muy importante también la Fiscal. Es necesario que la Fiscalía de un servicio especializado, la gente no denuncia el delito, lo cual complica mucho combatirlo, no denuncia porque no hay confianza en las instituciones”, dijo.Tras el anuncio de la reunión que sostendrán empresarios con el secretario de seguridad para tocar el tema de la extorsión, reconoció que hay una mejoría en materia de seguridad, particularmente con el secuestro pero señaló que el delito de extorsión debe tener una atención especial.Agregó que este inicio de semana sostuvieron una reunión virtual con el Sub Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Ricardo Mejía Berdeja, quien informó que han atendido puntos que ya se han tratado en estos encuentros.