Fiscales se robaron mi carro, denuncia xalapeña

Por estar presuntamente confabulados con una señora de nombre Rosa Carmina Ferto Ortíz, ya que el vehículo Jetta 2016 que compró en 2020 le fue entregado a ella, pese a no contar con la documentación original del vehículo, la ciudadana Claudia Contreras Hernández informó que denunció al fiscal Martín Castillo Salas y a su auxiliar Guillermo Romero Rodríguez ante la Fiscalía Anticorrupción.En conferencia de prensa, acusó a Romero Rodríguez de firmar la autorización para que le entregaran el carro a la exesposa de la persona que le vendió el vehículo y quien le entregó la documentación en original del mismo, luego del darle dinero en efectivo por la venta establecida en 72 mil pesos."Yo los denuncié a los dos para ver quién me va a responder por mi carro porque ya se echan la bolita entre ellos y ahora nadie me recibe", comentó al apuntar que la persona que le tomó la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción es Felipe Baizabal Lagunes."Ya también platiqué con la Fiscal Anticorrupción, me dice que ella se va a abocar a investigar sobre la corrupción del fiscal pero lo de la entrega del carro es en otra instancia, ella no lo hace. Ahora Baizabal Lagunes me sale con que mi factura es una copia pero no sé de qué, porque yo traigo la original, ahora no quiero esperarme porque al rato la culpable voy a ser yo", enfatizó la afectada.Dijo que cuenta con todos los papeles del carro en original, que mandaron a peritos para confirmar su autenticidad."Tengo todos los papeles en regla pero nadie me da respuesta a nada (...) El carro no aparece, esta señora lo vendió en 62 mil pesos, el carro estaba en los corralones de Gatsa, de ahí esta señora lo sacó, a ella se lo dieron con una copia de mi original, no entiendo por qué se puede hacer eso pero ellos así lo hicieron, porque yo tengo todos los papeles bien, lo dicen los peritos y lo dice la carpeta de investigación", aseguró.También apuntó que ya acudió ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), donde se comprometieron a investigar la situación y apuntó que ya está cansada de dar vueltas y de gastar en abogados sin conseguir solución al conflicto.