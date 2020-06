Fiscalía almacena cadáveres en funeraria de Veracruz Puerto por carecer de instalaciones

Debido a que fue cerrado el SEMEFO de la Universidad Veracruzana por almacenar un cuerpo de una persona fallecida, contagiada COVID-19, la Dirección de Servicios Periciales en zona Centro Veracruz recurrió a una funeraria para almacenar los cadáveres de forma provisional, pero eso ha despertado una serie de inconformidades e inquietudes de los vecinos de la zona.



La directora del Instituto de Medicina Forense de la Universidad Veracruzana había solicitado a la Dirección de Periciales de la Fiscalía General del Estado que no ingresaran cuerpos con el virus para evitar contagios, pero hace dos semanas ingresaron un cadáver infectado, rompiendo el protocolo de seguridad.



Ante ello el SEMEFO de la UV, ubicado en Juan Pablo II y la avenida Reyes Heroles de Boca del Río, fue cerrado hasta nuevo aviso, desatando una problemática a corto plazo.



Por no contar con las instalaciones para el manejo de los cuerpos, la Dirección de Servicios Periciales en zona Centro Veracruz, solicitó guardar cadáveres a una funeraria llamada “Dulce Nombre de Jesús”, localizada en la avenida La fragua, entre Agustín de Iturbide y Francisco Javier Mina, en la colonia Centro.



Ante ello, Servicios Periciales han internado cadáveres a diario, sin que el lugar tenga el equipamiento adecuado.



Dicha funeraria se ubica a la vuelta del Hospital Regional, en 20 de Noviembre, y se reporta desde hace unos días, un cuerpo bien aislado arriba de una camioneta que no ha sido retirado, ni almacenado.



Los vecinos no soportan los olores fétidos que emite la funeraria, lo que podría convertirse en un problema de infección biológica grande.



En la Jurisdicción de Veracruz y Boca del Río, Servicios Periciales de la FGE, no tiene un edificio propio, por lo que sólo operaran con un contenedor refrigerado que ya ha sobrepasado su capacidad.