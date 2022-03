Fiscalía “amañó” caso contra policías para imputarles desapariciones: Abogado

Con el fin de subsanar la presión mediática, institucional y de las familias de los desaparecidos, la Fiscalía General del Estado (FGE) aleccionó testigos y rearmó una nueva carpeta de investigación para hacer pasar como responsables de desaparición forzada a 11 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), acusó el abogado de los policías.En un pronunciamiento público, Arturo Salazar Rivera, del corporativo jurídico “Advokasi”, afirmó que la carpeta de investigación 1/2021, de donde se desprenden los mandamientos de captura, tiene serias irregularidades que afectan la presunción de inocencia de los policías.Enfatizó que dicha carpeta tiene como antecedente la investigación ministerial COAT2/529/2015, cuya situación jurídica se resolverá el 22 de marzo al vencerse el plazo constitucional de las 144 horas.El abogado refiere que si bien a los policías se les acusa por la desaparición forzada de 5 personas llevada a cabo el 11 de mayo de 2015 en distintos horarios y puntos de Coatzacoalcos, desde mediados de 2020 se determinó "que no podía darse con los responsables de los hechos denunciados porque no existían señalamientos claros, precisos y objetivos que ayudaran a descubrir la participación de los probables responsables", cuestión que consta en la misma indagatoria.Sin embargo, el defensor señala que a finales de 2020 la Fiscalía General del Estado se vio obligada a reactivar la investigación de dichos desaparecidos tras una recomendación que le hizo llegar la Comisión de Derechos Humanos.La recomendación puntualiza que dicha investigación había sido omisa en obtener diversas pruebas e informes y por ende, no había respuesta a las víctimas indirectas.Como consecuencia de ello, Salazar Rivera acusó que es justo en ese momento que la Fiscalía decidió tomar datos de otra investigación ministerial que hablaba sobre la desaparición de personas distintas en Coatzacoalcos, en fecha 5 de septiembre de 2015, para rearmar esta indagatoria."Hechos ocurridos 4 meses después de los que se les imputa a nuestros representados", destaca el defensor.Agregó que en esta última investigación ministerial se hace mención del “Operativo Blindaje Coatzacoalcos” y se proporcionó una lista de los diversos elementos que formaron parte de él, siendo este el razonamiento de la Fiscalía, es decir, que por el hecho de haber participado en dicho operativo "los elementos eran culpables"."Esta defensa también advierte que, dentro de las inconsistencias que existen al momento de integrar la investigación ministerial de origen, al paso de los cinco años se hicieron diversas ampliaciones por parte de los ofendidos e incluso apareció un testigo de identidad resguardada, lo cual es cuestionable porque cada vez que se tomaba una ampliación de declaración se proporcionaban datos más exactos y precisos, como lo son números de patrullas y nombres de diversos policías", dijo.Así, afirmó que "cuadraron" y perfeccionaron desde la FGE los señalamientos "de manera aleccionada", puesto que la información ya la tenían derivada de otros procesos penales, "cuando lo lógica es que al inicio de la investigación se proporcionen la mayor cantidad de detalles y que con el paso del tiempo los mismos se vayan olvidando, no al contrario como consta en actuaciones".El defensor pugnó porque prevalezca el principio de presunción de inocencia, solicitando que la presión mediática no afecte al momento de resolver la situación jurídica de los elementos.