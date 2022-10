Fiscalía catea vivienda en busca de Alan Gabriel, desaparecido en Coatzacoalcos

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realiza un cateo en un domicilio de la colonia Esfuerzos de los Hermanos del Trabajo, donde presumen que podría estar el cuerpo sin vida de Alan Gabriel Ramírez García, por quien sus familiares se manifestaron este inicio de semana afuera de una oficina de la FGE en Coatzacoalcos.Cabe mencionar que esta propiedad es de la persona que presuntamente había convivido con el joven el día en que desapareció.Del joven de 18 años no supo nada más desde la noche del 25 de septiembre, que salió del bar “Mezcalito”, ubicado en el Malecón Costero.En la manifestación que hicieron en oficinas de la Fiscalía, Oralia García, madre de Alan, explicó que a pesar de las diligencias, han pasado ya 15 días y aún no tiene noticias, además señaló que tanto el antro, como un Oxxo han obstaculizado la investigación pues no han proporcionado los videos de las cámaras de videovigilancia.